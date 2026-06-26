Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак пояснил 24 Каналу, что единственным реальным способом стабилизации кризиса могут стать переговоры.

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Хватит ли России резервов, чтобы компенсировать потери НПЗ?

Путин заявил, что НПЗ необходимо защищать, но как именно — вопрос открытый. Сейчас россияне рассматривают возможность размораживания стратегических резервов топлива, накопленных в предыдущие годы, а также закупку дополнительных объемов бензина, дизеля и керосина за рубежом.

В Казахстане, Индии и Беларуси уже нарастили поставки до максимума — в частности, Мозырский и Новополоцкий НПЗ обеспечивают в сумме около 10% топлива, потребляемого Россией. Это не решает проблему полностью, но является определенной поддержкой. Сейчас рассматривают возможность быстрой железнодорожной доставки партий топлива в наиболее проблемные регионы — прежде всего центральные, а Крым пытаются "реанимировать" в аварийном режиме.

Интересно, что при этом россияне снизили качество самого топлива — раньше было "Евро-5", а сейчас, похоже, "Евро-3". Это уровень примерно 2000-х годов. Они фактически запретили экспорт. А на крупных НПЗ перераспределяют нагрузку. Те заводы, которые должны были выходить на плановый ремонт, теперь ждут, а те, что сейчас находятся на ремонте, срочно с него выходят,

– сказал Ступак.

Однако эксперт не понимает, насколько сбалансированной может быть ситуация в России сейчас и что вообще может её сбалансировать.

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