Ексспівробітник СБУ Іван Ступак пояснив 24 Каналу, що єдиним реальним шляхом стабілізації кризи можуть стати переговори.

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Чи вистачить Росії резервів, щоб компенсувати втрати НПЗ?

Путін сказав, що НПЗ мають захищати, але як саме – питання відкрите. Наразі росіяни розглядають розконсервацію стратегічних резервів палива, накопичених у попередні роки, а також закупівлю додаткових обсягів бензину, дизелю та керосину за кордоном.

У Казахстані, Індії та Білорусі вже наростили постачання по максимуму – зокрема Мозирський і Новополоцький НПЗ дають сумарно близько 10% палива, яке споживає Росія. Це не розв'язує проблему повністю, але є певною підтримкою. Зараз розглядають можливість швидкого залізничного постачання партій палива до найпроблемніших регіонів – насамперед центральних, а Крим намагаються "реанімувати" в аварійному режимі.

Цікаво, що при цьому росіяни знизили якість самого палива – було Євро-5, а зараз, здається, Євро-3. Це рівень десь 2000-х років. Вони фактично заборонили експорт. А по великих НПЗ перерозподіляють навантаження. Ті заводи, які мали виходити на плановий ремонт, тепер чекають, а ті, що зараз на ремонті, терміново з цього виходять,

– сказав Ступак.

Проте експерт не розуміє, наскільки може бути збалансованою ситуація на Росії зараз і що її взагалі може збалансувати.

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