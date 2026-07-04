Одна причина совсем не очевидна: почему бензиновый кризис в России докатился аж до Дальнего Востока

Последствия войны уже ощущаются даже на Дальнем Востоке России. Практически во всех субъектах страны-агрессора ввели ограничения на продажу топлива, люди стоят в очередях по несколько дней.

Интересно, что Украина проводит атаки на НПЗ преимущественно в географически европейской части России, но острые последствия мы наблюдаем аж за тысячи километров, в далекой Чите. Как пояснил 24 Каналу исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, такое развитие событий является понятным и логичным.

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Почему топлива нет даже на Дальнем Востоке?

По словам экономиста, первая причина этого – понятна. Для того чтобы обеспечить внутрироссийское потребление хотя бы на минимальном уровне, объемы производства с нефтеперерабатывающих заводов Дальнего Востока перенаправляют в центральную часть России. Ведь там уничтожено больше мощностей.

Но есть еще один, не столь очевидный момент, о котором стоит упомянуть. В 2025 году уровень разрушения российских НПЗ составлял примерно 12%. Начиная с июля, когда наступает пик потребления, это привело к тому, что в России возник локальный дефицит бензина, который покрывали за счет импорта.

"Россия завозила 250 000 тонн светлых нефтепродуктов в месяц. Их поставляли из Беларуси, Казахстана, Китая. Дальний Восток в пик потребления, когда не хватало топлива, обеспечивали китайские НПЗ", – пояснил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

Экономист о топливном кризисе в России: смотрите видео

В этом году из-за блокировки Ормузского пролива и дефицита нефти на мировом рынке Китай запретил экспорт нефтепродуктов в любые страны. Ежемесячно России необходимо завозить более полумиллиона тонн – это вдвое больше, чем в 2025 году.

Таким образом, сегодня сложилась ситуация, когда россияне не могут покрыть дефицит, который необходимо восполнять за счет импорта. Яркий пример этого – Дальний Восток. В прошлом году его обеспечивал Китай, а теперь россияне ищут хоть какую-то альтернативу в Индокитае, Юго-Восточной Азии, чтобы покрыть внутреннее потребление.

Основная причина всего этого – то, что Украина наносит удары своими дронами по НПЗ. Общий объем попаданий сегодня составляет 40%, а падение переработки – 25–30%,

– подчеркнул Олег Пендзин.

Стоит напомнить, что в июле начинаются осенне-полевые работы. Могут возникнуть серьезные вопросы относительно производства продовольствия на второе полугодие. К тому же обеспечение продовольствием отдаленных регионов России напрямую связано с автомобильным транспортом.

У страны-агрессора есть лишь две мощные железнодорожные ветки, все остальные поставки осуществляются автомобильным транспортом. Поэтому, когда мы говорим о нехватке топлива, речь идет не только об очередях на заправках, но и о проблемах с обеспечением жизненно необходимыми ресурсами тех регионов, которые сами их не производят.