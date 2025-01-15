Что происходит в Торецке и под Покровском: анализ боев и обновленные карты ISW

Институт изучения войны проанализировал последние события на фронтах в Украине и России. В частности, отметил атаки российской армии на нескольких направлениях.

Подтвержденных успехов врагу удалось достичь на двух из них. Об этом говорится в новом отчете ISW, карты и выводы из которого публикует 24 Канал.

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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 15 января

Российские войска 14 января продолжали наступательные операции в Курской области, но не подтвердили продвижений. Украинские контратаки замедляют темп продвижения армии России.

области, но не подтвердили продвижений. Украинские контратаки замедляют темп продвижения армии России. Наступательные операции россиян продолжались и к северо-востоку от Харькова вблизи Волчанска 13 и 14 января, но без продвижений. То же относится и к атакам на Купянском направлении, на Лиманском и в направлении Боровой.

вблизи Волчанска 13 и 14 января, но без продвижений. То же относится и к атакам на Купянском направлении, на Лиманском и в направлении Боровой. Российские войска 13 и 14 января продолжали наступать в районе Северска – у Белогоровки, Григорьевки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки, но не продвинулись вперед. То же самое касается и Часового Яра.

Боевые действия в Украине и России за 14 января / Карты ISW

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Тем не менее российские силы незначительно продвинулись в Торецке . Геолокационные кадры, опубликованные 14 января, показывают, что это произошло в северной части города. Россияне также утверждали, что продвинулись на северо-западную окраину Торецка, но ISW не нашел подтверждения этого заявления.

. Геолокационные кадры, опубликованные 14 января, показывают, что это произошло в северной части города. Россияне также утверждали, что продвинулись на северо-западную окраину Торецка, но ISW не нашел подтверждения этого заявления. Российские войска также продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры еще за 9 января свидетельствуют о наличии россиян на юго-западной окраине Зверево. Другие геолокационные кадры, за 13 января, показывают, что российские войска продвинулись на запад от Новоелизаветовки.

направлении. Геолокационные кадры еще за 9 января свидетельствуют о наличии россиян на юго-западной окраине Зверево. Другие геолокационные кадры, за 13 января, показывают, что российские войска продвинулись на запад от Новоелизаветовки. 14 января российские войска продолжали наступательные действия на Кураховском направлении, но подтвержденных продвижений не сделали. То же касается направлений Днепровского, на Великую Новоселку и западной части Запорожской области.

Институт изучения войны отметил, что российские войска недавно продвинулись на Торецком и Покровском направлениях. О результатах операций Вооруженных Сил Украины ISW информации не предоставил.