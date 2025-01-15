Что происходит в Торецке и под Покровском: анализ боев и обновленные карты ISW
15 января 2025, 04:49Читати новину українською
Институт изучения войны проанализировал последние события на фронтах в Украине и России. В частности, отметил атаки российской армии на нескольких направлениях.
Подтвержденных успехов врагу удалось достичь на двух из них. Об этом говорится в новом отчете ISW, карты и выводы из которого публикует 24 Канал.
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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от 15 января
- Российские войска 14 января продолжали наступательные операции в Курской области, но не подтвердили продвижений. Украинские контратаки замедляют темп продвижения армии России.
- Наступательные операции россиян продолжались и к северо-востоку от Харькова вблизи Волчанска 13 и 14 января, но без продвижений. То же относится и к атакам на Купянском направлении, на Лиманском и в направлении Боровой.
- Российские войска 13 и 14 января продолжали наступать в районе Северска – у Белогоровки, Григорьевки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки, но не продвинулись вперед. То же самое касается и Часового Яра.
Боевые действия в Украине и России за 14 января / Карты ISW
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- Тем не менее российские силы незначительно продвинулись в Торецке. Геолокационные кадры, опубликованные 14 января, показывают, что это произошло в северной части города. Россияне также утверждали, что продвинулись на северо-западную окраину Торецка, но ISW не нашел подтверждения этого заявления.
- Российские войска также продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры еще за 9 января свидетельствуют о наличии россиян на юго-западной окраине Зверево. Другие геолокационные кадры, за 13 января, показывают, что российские войска продвинулись на запад от Новоелизаветовки.
- 14 января российские войска продолжали наступательные действия на Кураховском направлении, но подтвержденных продвижений не сделали. То же касается направлений Днепровского, на Великую Новоселку и западной части Запорожской области.