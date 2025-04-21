Оккупанты возле Торецка пытались прорваться на мотоциклах – ВСУ их остановили
- Российские подразделения пытались прорвать позиции ВСУ на Торецком направлении на мотоциклах, но были остановлены украинскими военными.
- Украинская артиллерия открыла огонь по оккупантам, заставив их искать укрытие в лесополосе.
На Торецком направлении российские подразделения попытались прорвать позиции бойцов 28 отдельной механизированной бригады. Оккупанты ехали на мотоциклах, но наши защитники их обнаружили и открыли огонь.
Об этом стало известно из сообщения 28 ОШБр в фейсбуке, пишет 24 Канал.
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Как украинские защитники отбили нападение россиян на мотоциклах
Бойцы сообщают, что оккупанты постоянно экспериментируют в попытках прорваться на Торецком направлении. На этот раз враг решил проскочить к позициям Вооруженных Сил на мотоциклах.
Бойцы 28 ОМБр отбили нападение врага: смотрите видео
Украинские разведчики обнаружили движение вражеских мотоциклов по сельской дороге в направлении позиций бригады, после этого по ним открыла огонь артиллерия. Она заставила оккупантов искать укрытие в лесополосе.
Под плотным огнем, россияне заскочили в лесополосу, где их один за другим начать уничтожать пилоты ББпС "Вспышка", подразделения Kurt&Company, R.V. 3 и 2 механизированных батальонов. Также наши собратья из Феникс и 93 ОМБр Холодный Яр. А чтобы штурмовики не убежали – операторы уничтожили и мотоциклы,
– говорится в сообщении.
Бойцы заметили, что враг постоянно адаптируется, давит больше и разнообразнее, чем когда-либо.
К слову, президент Украины сообщил, что на Торецком направлении наши воины попали в засаду. Среди защитников есть погибшие.
Владимир Зеленский отметил, что Путин неоднократно нарушил "пасхальное перемирие", которое глава Кремля объявлял на 30 часов 19 апреля. После этого оккупанты продолжили штурмы украинских позиций и начали больше использовать тяжелое вооружение.