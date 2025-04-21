Про це стало відомо з повідомлення 28 ОШБр у фейсбуці, пише 24 Канал.

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Як українські захисники відбили напад росіян на мотоциклах

Бійці повідомляють, що окупанти постійно експериментують у спробах прорватися на Торецькому напрямку. Цього разу ворог вирішив проскочити до позицій Збройних Сил на мотоциклах.

Бійці 28 ОМБр відбили напад ворога: дивіться відео

Українські розвідники виявили рух ворожих мотоциклів сільською дорогою у напрямку позицій бригади, після цього по них відкрила вогонь артилерія. Вона змусила окупантів шукати укриття у лісосмузі.

Під щільним вогнем, росіяни заскочили у лісосмугу, де їх один за одним почати нищити пілоти ББпС "Спалах", підрозділу Kurt&Company, R.V. 3 та 2 механізованих батальйонів. Також наші побратими з Фенікс та 93 ОМБр Холодний Яр. А щоб штурмовики не втекли – оператори знищили й мотоцикли,

– йдеться у повідомленні.

Бійці зауважили, що ворог постійно адаптується, тисне більше й різноманітніше, ніж будь-коли.

До слова, президент України повідомив, що на Торецькому напрямку наші воїни потрапили в засідку. Серед захисників є загиблі.

Володимир Зеленський наголосив, що Путін неодноразово порушив "великоднє перемир'я", яке очільник Кремля оголошував на 30 годин 19 квітня. Після цього окупанти продовжили штурми українських позицій і почали більше використовувати важке озброєння.