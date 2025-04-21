Про це повідомляє 24 Канал з посиланняи на коментар речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

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Що зараз відбувається на Покровському напрямку

Віктор Трегубов пояснив, що росіяни відступають з позицій на захід від Покровська. За його словами, там ворожі війська поступово "відповзали" вже з березня або з кінця лютого.

Вони дуже активно намагалися наступати саме для того, щоб перерізати трасу з Дніпропетровської області – з Павлограда на Покровськ, у них це не вийшло. Там перелам невеличкий наступив, коли українці відбили Котлине, і зараз росіяни дуже повільно, але звідти відповзають із західних околиць міста ближче до південних, з яких вони і починали наступати,

– розповів військовий.

Водночас Трегубов підкреслив, що бойові дії тривають і Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Також російські війська активно проводять ротації на Куп'янському і Харківському напрямках, де накопичують сили.

Якщо вважати ознакою перемир'я зниження інтенсивності бойових дій і боєзіткнень, то воно, безумовно, було, але зниження інтенсивності десь в два-три рази. З іншого боку, це аж ніяк не перемир'я. Себто, якщо на напрямку було, умовно кажучи, 80 боєзіткнень, а стало 30,

– пояснив Віктор Трегубов.

Речник наголосив, що тимчасове зниження інтенсивності боїв потрібне росіянам для того, щоб потім її значно підвищити.

Нагадаємо, днями воїни 4-го батальйону 3 бригади оперативного призначення "Спартан" провели блискучу операцію на Покровському напрямку. Нацгвардійці змогли не лише втримати позиції, а й відкинути російських окупантів, які хотіли здійснити черговий прорив.