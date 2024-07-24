В Москве взорвали военного топ-чиновника: ему оторвало ноги, – СМИ

Утром 24 июля в российской столице произошла чрезвычайная ситуация. Возле дома на Синявской улице взорвалась машина. Как оказалось, в ней находился заместитель начальника 89 радиоцентра воинской части спутниковой связи России Андрей Торгашов.

Как отмечают росСМИ, Торгашов выжил, но остался без ног.

Смотрите также В Москве сильно горела многоэтажка: вертолет сбрасывал воду несколько часов

Что известно об инциденте

Сообщается, что взрыв произошел на парковке возле одного из жилых комплексов. Предварительно, к автомобилю Toyota Land Cruiser неизвестные прикрепили взрывное устройство. Перед тем, как прибыли экстренные службы, прохожие вытащили военного из поврежденного автомобиля. Также в машине находилась женщина. Вероятно, его жена. Она тоже ранена.

49-летнего Торгашова госпитализировали с травматической ампутацией стоп.

Прохожие вытаскивают Торгашова из авто: смотрите видео

На севере Москвы взорвалась машина военного топ-чиновника: смотрите видео

Между тем официальные источники российских властей подтвердили взрыв на севере Москвы, который произошел в результате детонации предмета, установленного на автомобиле. Также сообщается о двух пострадавших. Правда, пропагандисты Кремля не уточняют, что речь идет именно о военном начальнике и его жене. Следственный комитет начал расследование по факту покушения на убийство.

Фото с места взрыва на улице Синявской / Фото СМИ

Напомним, на Запорожье подорвали местного "депутата"-коллаборанта от путинской "Единой России".