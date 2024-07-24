В Москве взорвали военного топ-чиновника: ему оторвало ноги, – СМИ
Утром 24 июля в российской столице произошла чрезвычайная ситуация. Возле дома на Синявской улице взорвалась машина. Как оказалось, в ней находился заместитель начальника 89 радиоцентра воинской части спутниковой связи России Андрей Торгашов.
Как отмечают росСМИ, Торгашов выжил, но остался без ног.
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Что известно об инциденте
Сообщается, что взрыв произошел на парковке возле одного из жилых комплексов. Предварительно, к автомобилю Toyota Land Cruiser неизвестные прикрепили взрывное устройство. Перед тем, как прибыли экстренные службы, прохожие вытащили военного из поврежденного автомобиля. Также в машине находилась женщина. Вероятно, его жена. Она тоже ранена.
49-летнего Торгашова госпитализировали с травматической ампутацией стоп.
Прохожие вытаскивают Торгашова из авто: смотрите видео
На севере Москвы взорвалась машина военного топ-чиновника: смотрите видео
Между тем официальные источники российских властей подтвердили взрыв на севере Москвы, который произошел в результате детонации предмета, установленного на автомобиле. Также сообщается о двух пострадавших. Правда, пропагандисты Кремля не уточняют, что речь идет именно о военном начальнике и его жене. Следственный комитет начал расследование по факту покушения на убийство.
Фото с места взрыва на улице Синявской / Фото СМИ
Напомним, на Запорожье подорвали местного "депутата"-коллаборанта от путинской "Единой России".