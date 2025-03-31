Пошлины против всех стран: Трамп собирается пойти на опасный для США шаг

Президент США Дональд Трамп уже 2 апреля хочет ввести пошлины против всех стран. Ничего особо хорошего из этого не будет.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский. По его словам, американская экономика уже немного замедлилась.

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От действия Трампа пострадают союзники

Как отметил Добрянский, от такого решения Трампа сильно пострадают союзники. Враги Соединенных Штатов вроде России только и хотят того, чтобы связь США с другими партнерами стала слабее.

Тарифы будут плохими не только для американской экономики. Но и в целом для всемирной. Особенно для наших союзников,

– сказал Добрянский.

Соединенные Штаты в целом начинают отдаляться от союзников и концентрируются на своих делах. Это влияет не только на экономику, но и на военное сотрудничество и т.п.

Добавим, аналитики Goldman Sachs, которая является одной из крупнейших инвестиционных компаний в мире, увеличили вероятность того, что в следующие 12 месяцев в экономике США произойдет рецессия, до 35%. Все связывают из-за возможных действий Трампа по тарифам в ближайшие дни. На этом фоне в ЕС рассматривают вариант, чтобы полностью закрыть собственный рынок для американских товаров. А ежегодный объем импорта и экспорта между США и ЕС составляет 900 миллиардов евро.