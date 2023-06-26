Организовал продажу мальчика в Словакию: на Закарпатье разоблачили схему торговли детьми

В Закарпатье мужчина организовал продажу 11-месячного мальчика в Словакию за 25 тысяч долларов. Правоохранители разоблачили схему торговли детьми.

Злоумышленник был задержан в пункте пропуска "Малые Селменцы". Он сопровождал украинку, которая якобы должна была продать своего сына.

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На Закарпатье мужчина продавал детей

Полицейские совместно с пограничниками и следователями СБУ установили, что житель Закарпатья подыскивал женщин, которые находятся в тяжелом материальном положении, и склонял их к продаже детей.

Мать должна была установленным порядком пересечь границу и передать подельникам ребенка. За это женщина должна получить 5 тысяч долларов США. Прибыль организатора составляла 20 тысяч долларов,

– рассказали в МВД.

Злоумышленник уже помещен в изолятор временного содержания ГУНП. Ему объявили о подозрении в торговле людьми. За совершенное мужчине грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Злоумышленник задержан в пункте пропуска: видео

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В жилье злоумышленника провели обыски

По информации полиции Закарпатья, сотрудники миграционной полиции получили информацию, что 43-летний закарпатец ищет мать с ребенком, чтобы купить младенца до 12 месяцев и вывезти его за границу.

Полицейские совместно с пограничниками и следователями СБУ это проверили и установили, что злоумышленник:

связывался с женщиной из Житомира и предлагал за ее 11-месячного младенца 5 тысяч долларов,

планировал продать ребенка в семью из Европы за 25 тысяч долларов.

В субботу, 24 июня, мужчина пытался вместе с ребенком и его матерью пересечь границу. Злоумышленник смог попасть на территорию Словакии, поскольку являлся одним из членов благотворительной организации.

При силовой поддержке бойцов КОРД он был задержан на территории пункта пропуска "Малые Селменцы". Деньги за такую незаконную операцию изъяты как вещественные доказательства,

– рассказали в полиции.

В двух квартирах подозреваемого и его автомобили Dacia провели обыски. Правоохранители изъяли:

записи о продаже детей,

печати и расписку о перечислении средств.

Полиция устанавливает причастность к совершению преступления других возможных сообщников. Кроме того, правоохранители проверят, не осуществлял ли злоумышленник подобной деятельности в прошлом. Следствие по делу продолжается.

Мужчина пытался продать ребенка / Фото полиции Закарпатья