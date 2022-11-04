Более десятка стран увеличили объем торговли с Россией после 24 февраля: с чем это связано

Несмотря на мощные экономические санкции, введенные против России после полномасштабного вторжения, некоторые страны увеличили объем торговли с оккупантами. "Отличились" и европейские государства.

Об этом 24 каналу рассказал директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, Индия нарастила внешний торговый оборот с Россией практически в 7 раз. Значительный рост демонстрируют Таиланд и Турция – торговля выросла в 3,5 и 2 раза.

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Рост торговли был зафиксирован и в Нидерландах. Туда идут потоки российской нефти на танкерах. Но скоро это изменится из-за санкций. В декабре ЕС запретит морской импорт нефти, превышающий "потолок" цен.

Через Нидерланды идут потоки российской танкерной нефти. Они достаточно активно торгуют еще до введения санкций, которые начнут работать с декабря. Но в целом Европа резко сократила общий объем торговых сделок,

– отметил Пендзин.

Интересно, что Китай по балансу экспорта и импорта увеличил торговлю около 30%. Они хотят минимизировать риски вторичных санкций, потому и не начинают активно наращивать сотрудничество с Россией.

В России вырос "серый импорт"

Как отмечает Пендзин, по сравнению с октябрем прошлого года у России сократился импорт на 23%. Это прямое следствие санкционной политики. В Россию перестали завозить разные запчасти, материалы, компоненты и т.д.

Несмотря на это, там вырос так называемый "серый импорт" из стран СНГ. К примеру, Армения начала закупать в 6 раз больше стиральных машин, телевизоров, холодильников, чем до начала военных действий. Часть этой техники впоследствии уезжает в Россию.

Участие в этом "сером импорте" принимают и Грузия, и Казахстан, и Турция. Здесь бывают особенно интересные ситуации.

Есть интересные цифры. К примеру, Казахстан нарастил закупки молокоотсосов, которые используют женщины. Хотя общий уровень рождаемости в стране снизился на 6%. Это все идет в "серый" импорт,

– рассказал Пендзин.

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Издание The New York Times обнародовало исследование, где определило, какие государства нарастили торговлю с Россией после полномасштабного вторжения. Некоторые европейские страны увеличили торговлю с оккупантами из-за сильной зависимости от нефти, газа и минеральных ресурсов.

Не все европейские страны смогли отказаться от импорта российского топлива. А цены на него выросли. Поэтому страна-агрессорка получила больше доходов, чем в прошлом году в этой сфере.