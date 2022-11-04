Про це 24 каналу розповів директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. За його словами, Індія наростила зовнішній торговельний оборот з Росією практично в 7 разів. Значне зростання демонструють Таїланд та Туреччина – там торгівля зросла в 3,5 та 2 рази.

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Зростання торгівлі зафіксували і в Нідерландах. Туди йдуть потоки російської нафти на танкерах. Але скоро це зміниться через санкції. В грудні ЄС заборонить морський імпорт нафти, що перевищує "стелю" цін.

Через Нідерланди йдуть потоки танкерної російської нафти. Вони досить активно торгують, ще до введення санкцій, які почнуть працювати з грудня. Але загалом Європа різко скоротила загальний обсяг торговельних операцій,

– зазначив Пендзин.

Цікаво, що Китай по балансу експорту та імпорту наростив торгівлю близько на 30%. Вони хочуть мінімізувати ризики вторинних санкцій, тому й не починають активно нарощувати співпрацю з Росією.

В Росії виріс "сірий імпорт"

Як наголошує Пендзин, у порівнянні з жовтнем минулого року в Росії скоротився імпорт на 23%. Це – прямий наслідок санкційної політики. До Росії перестали завозити різні запчастини, матеріали, компоненти тощо.

Попри це, там виріс так званий "сірий імпорт" з країн СНД. До прикладу, Вірменія почала закуповувати в 6 разів більше пральних машин, телевізорів, холодильників, ніж до початку воєнних дій. Частина цієї техніки згодом їде в Росію.

Участь у цьому "сірому імпорті" беруть і Грузія, і Казахстан, і Туреччина. Тут бувають особливо цікаві ситуації.

Є цікаві цифри. До прикладу, Казахстан наростив закупівлі молоковідсмоктувачів, які використовують жінки. Хоч загальний рівень народжуваності в країні зменшився на 6%. Це все йде в "сірий" імпорт,

– розповів Пендзин.

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Додамо, видання The New York Times оприлюднило дослідження, де визначило, які держави наростили торгівлю з Росією після повномасштабного вторгнення. Деякі європейські країни збільшили торгівлю з окупантами через сильну залежність від нафти, газу та мінеральних ресурсів.

Не всі європейські держави змогли відмовитися від імпорту російського палива. А ціни на нього зросли. Тому країна-агресорка отримала більше прибутків, ніж минулого року у цій сфері.