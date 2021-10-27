Торгуется до последнего: СМИ выяснили, где и за сколько покупает сало Тищенко

Нардеп Николай Тищенко оскандалился, рассказав о нереально низких ценах на продукты. Оказалось, что он на самом деле ходит на "Бессарабку" и покупает там мясо и сало.

СМИ пообщались с продавщицами Бессарабского рынка. Они рассказали, что видят Тищенко здесь регулярно.

Напомним Тищенко считает, что в Украине говядину можно купить по 20 гривен за килограмм

"Коля что, дурак?"

Для продавщиц остается загадкой то, почему нардеп от "Слуги народа" назвал какие-то нереально низкие цены на обычные продукты. Они рассказали, что на "Бессарабке" он любит поторговаться, а его любимое лакомство – сало. За мясо и сало Николай Тищенко, по словам продавщиц, торгуется "до последнего".

Другая продавщица искренне удивилась "говядине за 20 гривен", о которой говорил нардеп.

Да знает он цены, зачем сказал такое вообще? Коля что, дурак? Я даже не помню, в каком году килограмм говядины можно было купить по 50 гривен. Это просто нонсенс!

– сказала женщина.

Тищенко и нереальные цены на продукты: коротко