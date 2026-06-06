Несколько торнадо зафиксировали в Польше и Литве: из-за непогоды обесточены тысячи потребителей

В Польше 5 июня по селу Цуднохи пронеслось торнадо. Похожая непогода накрыла и литовские города, где зафиксировали три смерча.

Подробнее о последствиях непогоды сообщили RMF24 и LRT.

Смотрите также Киев превратился в Венецию: столицу накрыла мощная гроза – видео непогоды

Что известно о торнадо в Польше?

Видео с торнадо в селе Цуднохи Варминско-Мазурского воеводства опубликовали местные жители после предупреждений синоптиков. Сообщалось о риске сильных гроз, но масштабы непогоды оказались опасными.

По словам представителя Института метеорологии и водного хозяйства Петра Шустера, Европейская база данных об опасных погодных явлениях подтвердила, что это было торнадо или смерч.

Торнадо пронесся польским селом: смотрите видео

Метеорологи объяснили, что из-за поступления горячих и влажных воздушных масс в ближайшие дни есть вероятность сильных штормов и локальных торнадо.

W rejonie Mrągowa i Mikołajek występuje superkomórka burzowa, charakteryzująca się obecnością sygnatury świadczącej o ruchu wirowym. pic.twitter.com/LNFSSaV5gd — Pietrek Szuster (@retsuz) June 5, 2026

Какие последствия непогоды в Литве?

Данные Литовской гидрометеорологической службы свидетельствуют, что в Литве в тот же день могли образоваться по меньшей мере три торнадо. Отмечается, что бури сопровождались ливнями, а в некоторых регионах менее чем за сутки выпало примерно двухнедельное количество осадков.

Жители сняли смерч в Каунасе, Укмергеском районе и Казлу-Руде.

Кадры из эпицентра непогоды в Литве: смотрите видео

Торнадо в Литве: смотрите видео

Кое-где ветер повалил деревья и даже сорвал крышу одного из домов. Пожарно-спасательные службы 16 раз выезжали ликвидировать последствия падения деревьев на дороги. К тому же из-за непогоды до 8 тысяч потребителей в Литве остались без электроснабжения.

К слову, непогода 6 июня добралась до Украины. Значительные дожди прошли, в частности, в Киеве. Жители столицы опубликовали кадры, как машины "плывут" по дорогам, а вода бьет из люков. Кое-где также попадали деревья.