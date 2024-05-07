За считанные минуты разобрал склад: кадры жуткого торнадо в Небраске
Разрушительный торнадо прошел по американскому штату Небраска. В сети обнародовали кадры последствий страшной стихии.
Этот торнадо был чрезвычайно мощной силы. Собственно, он буквально за несколько минут разобрал помещение склада.
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Разрушительный торнадо в США
Одним из штатов, где бушевал страшный торнадо была Небраска.
Торнадо класса EF-3 нанес значительные разрушения в Небраске и Южной Дакоте, три человека погибли.
Отметим, что мощный торнадо в Небраске за считанные минуты разобрал склад, словно карточный домик.
В частности, последствия разрушительного стихийного бедствия можно и увидеть на опубликованных видео. Собственно, видеорегистратор одного из припаркованных автомобилей зафиксировал прохождение торнадо вблизи склада компании Garner Industries в городе Вейверли.
По данным местных изданий, на тот момент в здании находились 70 работников. К счастью, ни один из них не погиб, отделавшись лишь легкими травмами.
Разрушительный торнадо в Небраске: смотрите видео
Торнадо сильной мощности в США: смотрите видео
Небраску накрыл мощный торнадо: смотрите видео
Последствия стихийного бедствия: смотрите видео
Детали о торнадо в Соединенных Штатах в апреле
- В конце апреля этого года в американских штатах Небраска, Техас и Айова бушевали разрушительные торнадо. По словам метеорологов, 27 апреля непогода достигла своего пика.
- Наиболее пострадавшими регионами сейчас считают Омаха в Небраске и Поттаваттам в Айове. Там в результате стихийного бедствия зафиксировали несколько пострадавших, а также известно, что повреждены сотни зданий и инфраструктура городов.
- В Поттаваттаме повреждено около 120 жилых домов и нарушена работа предприятий. В Омахе ранены два человека.