За считанные минуты разобрал склад: кадры жуткого торнадо в Небраске

7 мая 2024, 16:48
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Разрушительный торнадо прошел по американскому штату Небраска. В сети обнародовали кадры последствий страшной стихии.

Этот торнадо был чрезвычайно мощной силы. Собственно, он буквально за несколько минут разобрал помещение склада.

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Разрушительный торнадо в США

Одним из штатов, где бушевал страшный торнадо была Небраска.

Торнадо класса EF-3 нанес значительные разрушения в Небраске и Южной Дакоте, три человека погибли.

Отметим, что мощный торнадо в Небраске за считанные минуты разобрал склад, словно карточный домик.

В частности, последствия разрушительного стихийного бедствия можно и увидеть на опубликованных видео. Собственно, видеорегистратор одного из припаркованных автомобилей зафиксировал прохождение торнадо вблизи склада компании Garner Industries в городе Вейверли.

По данным местных изданий, на тот момент в здании находились 70 работников. К счастью, ни один из них не погиб, отделавшись лишь легкими травмами.

Разрушительный торнадо в Небраске: смотрите видео

Торнадо сильной мощности в США: смотрите видео

Небраску накрыл мощный торнадо: смотрите видео

Последствия стихийного бедствия: смотрите видео

Детали о торнадо в Соединенных Штатах в апреле

  • В конце апреля этого года в американских штатах Небраска, Техас и Айова бушевали разрушительные торнадо. По словам метеорологов, 27 апреля непогода достигла своего пика.
  • Наиболее пострадавшими регионами сейчас считают Омаха в Небраске и Поттаваттам в Айове. Там в результате стихийного бедствия зафиксировали несколько пострадавших, а также известно, что повреждены сотни зданий и инфраструктура городов.
  • В Поттаваттаме повреждено около 120 жилых домов и нарушена работа предприятий. В Омахе ранены два человека.
Автор: Ірина Марціяш