Даже небеса присылают сюрпризы на головы россиян: на Самарскую область обрушилось торнадо
В Самарской области, куда не долетали дроны, покой населения-оккупантки в пятницу нарушила погода. И речь не о сильном дожде или шквальном ветре, а о самом настоящем торнадо.
Поэтому местное МЧС объявило штормовое предупреждение оранжевого уровня опасности. Об этом сообщили российские СМИ и телеграм-каналы, пишет 24 Канал.
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Смерч накрыл населенный пункт
Так, 2 июня, россиян предупредили о приближении грозы, ливня, града и порывов ветра, скоростью до 22 метров в секунду. Однако смерч для россиян стал настоящей неожиданностью. Более того, как подчеркнули в местных СМИ, последний раз о нем в регионе предупреждали 2 года назад.
Несмотря на это, некоторые местные рассказали СМИ, что раньше не видели ничего подобного – разве что в фильмах-катастрофах.
Некоторые вживую смерч видели впервые: видео
Очевидцы его смогли увидеть и снять на камеры в Кинельском районе, а также вблизи села Бариновка в Нефтегорском районе Самарской области и ряде других населенных пунктов.
Как сообщили российские СМИ, в 16:30 смерч накрыл село Домашка. При этом по данным очевидцев в местных пабликах, стихийное бедствие стремительно двигалось в сторону Самары.
Торнадо в Самарской области: видео
Как видно на многочисленных видео, опубликованных в пабликах сети, огромный вихрь поднимался от поверхности земли к небу. Своими масштабами он не на шутку испугал россиян, ведь его высота достигала более 1 километра.
Торнадо поражало своими размерами: видео
Не торнадо единственным
Более того, непогоду сопровождал и град, который был толщиной в два пальца. Попав под него, можно было смело отправляться в больницу.
Однако, как подчеркнули местные СМИ, обошлось без печальных последствий. В ГУ МЧС не поступало сообщений ни о пострадавших, ни о разрушениях. Однако, как подчеркнули в чрезвычайном ведомстве вечером пятницы, подводить итоги пока рано.
Спасатели предупредили, что штормовое предупреждение будет продолжаться до ночи на субботу, 3 июня. Так что местных призывали не выходить из дома, закрыть окна и двери, а также отключить электроприборы.
Интересно, что, по данным метеорологов, нестабильная погода ожидает россиян в этом регионе и в выходные дни, 3 и 4 июня.
Непогода в Самарской области России / Кадры из соцсетей
Не первая беда на головы россиян
- Отметим, что недавно, 24 мая, в Краснодарском крае и Адыгее выпал огромный град. Его размер достиг куриного яйца.
- Тогда без последствий не обошлось. Как сообщали местные СМИ, стихийное бедствие повредило жилые дома россиян. В общей сложности были повреждены 30 домов и несколько авто.
- Также были и пострадавшие, однако обошлось без человеческих потерь.