Разрушительный торнадо в США унес жизни по меньшей мере 34 человек: жуткие видео стихии

На Соединенные Штаты Америки обрушился разрушительный торнадо. От ужасной стихии страдают сразу несколько штатов страны.

Стихийное бедствие унесло жизни десятка людей. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Торнадо в США

Сообщается, что по меньшей мере 34 человека погибли в результате торнадо и мощных штормов в США.

В штате Миссури зафиксировано 12 смертельных случаев, также зафиксировано погибших в Канзасе, Арканзасе, Оклахоме, Техасе и Миссисипи после того, как торнадо разрушило дома. В издании говорится, что масштабная стихия также породила пылевые бури, лесные пожары и град.

Из-за сложных погодных условий в 6 штатах страны есть погибшие.

Указывается, что количество погибших возросло после того, как стало известно о 8 погибших в результате аварии на трассе, вызванной пылевой бурей в округе Шерман, штат Канзас, в пятницу. В аварии приняли участие по меньшей мере 50 транспортных средств.

Во время пылевой бури в Техасе также погибли 4 человека в автокатастрофах.

Власти штата Миссури сообщают, что 12 человек погибли в результате торнадо, обрушившегося на штат.

Официальные лица также сообщили о 6 смертей в Миссисипи, около 3 смертельных случаях в Арканзасе и одну смерть в Оклахоме, где объявлено чрезвычайное положение.

К слову, в некоторых населенных пунктах Оклахомы был издан приказ об эвакуации, поскольку в штате было зарегистрировано более 130 пожаров.

По словам губернатора Кевина Ститта, почти 300 домов были повреждены или разрушены.

В сети обнародовали немало видео, на которых видно, насколько разрушительной и сильной была стихия, охватившая различные штаты Америки.

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Также на одном из видео в замедленной съемке видно массивный торнадо в Бейкерсфилде, Миссури.