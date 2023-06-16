Город оказался в руинах: смертельный торнадо пронесся по Техасу

В четверг, 15 июня, в штате Техас бушевал торнадо. Он повлек за собой значительные разрушения – большая часть города превратилась в руины.

Ненастье бушевало в городе Перритон, который лежит на Севере штата Техас. Это небольшой городок, в котором проживает около 8500 человек.

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От торнадо пострадали десятки техасцев

Торнадо начал бурлить под вечер около 17:10 по местному времени в четверг, 15 июня. По данным шерифа округа, по меньшей мере 3 человека погибли от непогоды, еще двое – до сих пор числятся пропавшими без вести. Известно также о 56 пострадавших, однако в пожарной службе предполагают, что их может быть гораздо больше – до 100 человек.

Смертельный торнадо в Техасе: смотрите видео

Пронесся торнадо в северной и восточной части города, где разрушил десятки домов-трейлеров. Разрушения испытали и башни мобильной связи. Также город остался без электроэнергии.

Торнадо вблизи Перритона: смотрите видео

Метеорологи предполагают, что город Перритон поразил до 3 торнадо. Кроме Техаса, 15 июня они были зафиксированы также в Оклахоме и Мичигане.

Последствия торнадо в Техасе – смотрите в галерее

Торнадо пронесся по Техасу: смотрите видео

В апреле в США пронеслось смертельное торнадо

Стихия в начале апреля накрыла южные и средне-западные регионы США. Торнадо разрушало все на своем пути и унесло жизни десятков людей. Известно по меньшей мере о 32 погибших в нескольких штатах, в том числе – в Арканзасе, Мемфисе, Иллинойсе, Теннесси и т.д.

Накануне Торнадо Национальная метеорологическая служба предупреждала о грозах. Они надвигались на восточную треть Соединенных Штатов. Кроме того, синоптики отмечали, что непогода может повлечь за собой отключение электроэнергии и падение деревьев. К слову, порывы ветра могли достигать 100 километров в час.

В сети поступали сообщения о торнадо не менее чем в 7 штатах. Власти впоследствии рассказали, что непогода срывала крыши, разрушала дома, переворачивала автомобили и уничтожала все коммуникации на своем пути.