Дома падали на глазах: в США пронесся торнадо и унес жизни по меньшей мере 21 человека

В двух штатах США пронесся смертельный торнадо. Стихия накрыла страну в пятницу, 16 мая, и унесла жизни по меньшей мере 21 человека.

Спасатели продолжают поиски среди руин, чтобы найти живых. Многие люди получили тяжелые травмы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на FOX 26 Houston.

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Страну могут накрыть повторные штормы

В штате Кентукки погибли по меньшей мере 14 человек. Больше всего пострадали города Сомерсет и Лондон, где известно о 9 жертвах.

А в Миссури – 7 погибших: в районе города Сент-Луис – 5, еще 2 – в округе Скотт.

Непогода также коснулась южной Индианы и Иллинойса – о жертвах пока там не сообщается.

К сожалению, ожидается рост количества погибших.

На кадрах, опубликованных из пострадавших населенных пунктов, видно разрушенные дома и изуродованные транспортные средства.

"Торнадо двигался..., оставляя после себя след разрушений, при этом многие дома были полностью разрушены, а районы остались неузнаваемыми", – рассказал шериф округа Скотт.

Женщина, которой вместе с мужем и дочерью удалось выжить, рассказала, что часть дома исчезла прямо на их глазах.

Небо стало зеленым. Начал сильный ветер. Потом он стих, а потом вы услышали что-то похожее на грохот поезда, и все начало падать,

– рассказала другая пострадавшая жительница.

В США пронесся торнадо: смотрите видео

Сейчас, в частности, в Сент-Луисе ввели комендантский час. Там пострадали более 5000 домов.

В целом более 800 тысяч потребителей остались без электроэнергии по меньшей мере в 12 штатах, а перебои в электроснабжении в наиболее пострадавших общинах, вероятно, продлятся еще несколько дней.

Синоптики предупреждают, что непогода не отступает: ожидаются сильные порывы ветра, после чего страну могут накрыть новые сильные штормы.