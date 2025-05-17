Рятувальники продовжують пошуки серед руїн, аби знайти живих. Багато людей отримали важкі травми. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на FOX 26 Houston.

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Країну можуть накрити повторні шторми

У штаті Кентуккі загинуло щонайменше 14 людей. Найбільше постраждали міста Сомерсет та Лондон, де відомо про 9 жертв.

А у Міссурі – 7 загиблих: у районі міста Сент-Луїс – 5, ще 2 – в окрузі Скотт.

Негода також торкнулася південної Індіани та Іллінойсу – про жертв наразі там не повідомляється.

На жаль, очікується зростання кількості загиблих.

На кадрах, опублікованих з постраждалих населених пунктів, видно зруйновані будинки та понівечені транспортні засоби.

"Торнадо рухався.., залишаючи після себе слід руйнувань, при цьому багато будинків були повністю зруйновані, а райони залишилися невпізнанними", – розповів шериф округу Скотт.

Жінка, якій разом із чоловіком та дочкою вдалося вижити, розповіла, що частина будинку зникла просто на їхніх очах.

Небо стало зеленим. Почав сильний вітер. Потім він стих, а потім ви почули щось схоже на гуркіт поїзда, і все почало падати,

– розповіла інша постраждала мешканка.

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Наразі, зокрема, у Сент-Луїсі запровадили комендантську годину. Там постраждали понад 5000 будинків.

Загалом понад 800 тисяч споживачів залишилися без електроенергії у щонайменше в 12 штатах, а перебої в електропостачанні у найбільш постраждалих громадах, ймовірно, триватимуть ще кілька днів.

Синоптики попереджають, що негода не відступає: очікуються сильні пориви вітру, після чого країну можуть накрити нові сильні шторми.