Траектория в форме трезубца: истребители Mirage 2000 совершили полет над Черным морем

Патруль французских истребителей Mirage 2000 совершил демонстрационный полет над Черным морем. Особенностью такого полета была его траектория.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Там поблагодарили французских партнеров за подобную демонстрацию.

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Какова была траектория полета

Французские истребители Mirage 2000 совершили полет над Черным морем. В сети появились кадры, которые свидетельствуют, что эти истребители следовали по маршруту, который символически представлял трезубец, национальный герб Украины.

Маршрут пилотов на истребителях Mirage 2000 над Черным морем / Скриншот Воздушных сил ВСУ

Отмечается, что такой маршрут сразу же был замечен на общедоступных платформах отслеживания полетов, таких как Flightradar24. Его зафиксировали не только российские радары, но и миллионы пользователей по всему миру.

В Воздушных силах отмечают, что он появился в лентах новостей социальных сетей, в СМИ и на экранах смартфонов. Там отметили, что соответствующий жест является демонстрацией поддержки, солидарности и стратегического партнерства с Украиной.

Для Украины этот жест имеет больше, чем просто символическое значение. Он иллюстрирует международную поддержку и готовность к действиям наших союзников. Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины выражают благодарность французским партнерам за эту четкую и публичную демонстрацию поддержки,

– говорится в сообщении.



Украинские пилоты поблагодарили Францию за поддержку и партнерство / Фото Воздушных сил ВСУ

К слову, в феврале Франция также предоставила Украине модернизированные истребители Mirage 2000 с обновленным оборудованием. Они могут использовать авиабомбы AASM Hammer и ракеты MICA, а также, возможно, ракеты SCALP-EG.