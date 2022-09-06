40 дней прошло со дня трагедии в Еленовке: имена погибших героев до сих пор не известны

Сегодня, 6 сентября, проходит 40 дней со дня кровавого российского теракта в Еленовке. Но официального списка имен и фамилий погибших до сих пор нет.

Об этом сообщили в Ассоциации семей защитников "Азовстали". 29 июля россия совершила массовое убийство украинских военнопленных – жертвами ужасного теракта в Еленовке стали защитники "Азовстали".

Важно Ассоциация семей защитников "Азовстали" инициировала петицию о создании мониторинговой комиссии

40 дней со дня теракта в Еленовке

6 сентября исполняется 40 дней со дня гибели героев, которых убили россияне, не сумев победить их в честном бою за город Мариуполь,

– заявили в организации.

За эти 40 дней так и не стали известны имена воинов, которых оккупанты убили в Еленовке, неизвестно когда их родные получат тела для захоронения, нет информации о состоянии раненых в теракте бойцов, а миссия ООН до сих пор не начала расследования трагедии.

"Трагедия в Еленовке больно нам, родным военнопленных, больно не только по всей Украине, но и по всему миру", – подчеркнули близкие защитников.

Поэтому Ассоциация защитников "Азовстали" призвала всех не забывать об этом страшном преступлении. Они требуют расследований, инспекций специальными миссиями условий содержания военнопленных, а также признать россию государством-спонсором терроризма.

Память погибших будут чествовать на Софийской площади в Киеве

Об этом сообщила Ассоциация семей защитников "Азовстали". Чествование памяти погибших в результате теракта начнется в 20:00 6 сентября.

Родные украинских защитников призвали всех киевлян и гостей города прийти и почтить память героев, которых убила россия.

Что известно о теракте в Еленовке: главное

29 июля минобороны россии цинично заявило о гибели 40 украинских защитников "Азовстали" в исправительной колонии во временно оккупированной Еленовке, где их содержали оккупанты. россия позорно обвинила ВСУ в обстрелах, повлекших трагедию.

Доказательствами причастности россии к теракту являются не менее 2 вещей. Первое – это то, что пострадали только украинские защитники. Ни оккупанты, ни персонал колонии не получил никаких травм. Кроме того, СБУ перехватила разговор оккупантов, где те говорят о теракте. Один из них заявил, что российская пропаганда лжет – никакого "обстрела ВСУ" не было, а преступление совершили сами россияне.

В Офисе генпрокурора установили, что трагедия произошла из-за использования врагом термобарического боеприпаса. Речь идет о капсуле с горючей смесью термобарического взрыва, вызванного огнеметом типа "Шмель", "Шмель-М" или "Рысь".

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