Трагедия на канатной дороге в Италии: появилось жуткое видео падения кабины

17 июня 2021 , 10:40
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Источник:

TG 3

Три недели назад в Италии на канатной дороге произошла трагедия, в которой погибли 14 человек. Недавно обнародовали видео этого события, где видно, как именно кабина упала с высоты.

Видео с камер подъемника предоставили итальянским СМИ. На кадрах виден момент падения кабины в пропасть.

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Кабина почти дошла до верхней точки

На камерах наблюдения видно: кабина медленно подходит к верхней точке, где люди должны были бы сойти на смотровую площадку. Но вдруг что-то происходит, и она резко летит вниз. Кабина пролетает на тросе несколько метров и тогда просто падает вниз.


Кабина упала посреди леса / Фото с TG 3

Работник канатной дороги, который должен был встретить кабину, сразу же побежал в служебное помещение, увидев, как кабина неожиданно повернулась в обратном направлении.

Как на канатной дороге в Италии упала кабина: смотрите видео

Жуткое падение кабины на канатной дороге: главное

  • Трагедия произошла 23 мая около 13:00 на севере Италии.
  • Кабина перевозила людей из курортного города Стреза на гору Моттароне.
  • Внутри находились 15 человек. От падения почти все они погибли: удалось спастись лишь одному мальчику.
  • Эта канатная дорога была капитально отремонтирована 7 лет назад. Работы продолжались около 2 лет и стоили 4 миллиона евро.
  • Почему именно оборвался трос, сейчас выясняет полиция.
Автор: Вероніка Климська