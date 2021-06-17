Трагедия на канатной дороге в Италии: появилось жуткое видео падения кабины

Три недели назад в Италии на канатной дороге произошла трагедия, в которой погибли 14 человек. Недавно обнародовали видео этого события, где видно, как именно кабина упала с высоты.

Видео с камер подъемника предоставили итальянским СМИ. На кадрах виден момент падения кабины в пропасть.

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Кабина почти дошла до верхней точки

На камерах наблюдения видно: кабина медленно подходит к верхней точке, где люди должны были бы сойти на смотровую площадку. Но вдруг что-то происходит, и она резко летит вниз. Кабина пролетает на тросе несколько метров и тогда просто падает вниз.



Кабина упала посреди леса / Фото с TG 3

Работник канатной дороги, который должен был встретить кабину, сразу же побежал в служебное помещение, увидев, как кабина неожиданно повернулась в обратном направлении.

Как на канатной дороге в Италии упала кабина: смотрите видео

Жуткое падение кабины на канатной дороге: главное