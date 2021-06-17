Трагедия на канатной дороге в Италии: появилось жуткое видео падения кабины

Три недели назад в Италии на канатной дороге произошла трагедия, в которой погибли 14 человек. Недавно обнародовали видео этого события, где видно, как именно кабина упала с высоты.
Видео с камер подъемника предоставили итальянским СМИ. На кадрах виден момент падения кабины в пропасть.
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Кабина почти дошла до верхней точки
На камерах наблюдения видно: кабина медленно подходит к верхней точке, где люди должны были бы сойти на смотровую площадку. Но вдруг что-то происходит, и она резко летит вниз. Кабина пролетает на тросе несколько метров и тогда просто падает вниз.
Кабина упала посреди леса / Фото с TG 3
Работник канатной дороги, который должен был встретить кабину, сразу же побежал в служебное помещение, увидев, как кабина неожиданно повернулась в обратном направлении.
Как на канатной дороге в Италии упала кабина: смотрите видео
Жуткое падение кабины на канатной дороге: главное
- Трагедия произошла 23 мая около 13:00 на севере Италии.
- Кабина перевозила людей из курортного города Стреза на гору Моттароне.
- Внутри находились 15 человек. От падения почти все они погибли: удалось спастись лишь одному мальчику.
- Эта канатная дорога была капитально отремонтирована 7 лет назад. Работы продолжались около 2 лет и стоили 4 миллиона евро.
- Почему именно оборвался трос, сейчас выясняет полиция.