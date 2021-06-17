Відео із камер підйомника надали італійським ЗМІ. На кадрах видно момент падіння кабіни у прірву.
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Кабіна майже дійшла до верхньої точки
На камерах спостереження видно: кабіна повільно підходить до верхньої точки, де б люди мали зійти на оглядовий майданчик. Та раптом щось стається і вона різко летить вниз. Кабіна пролітає на тросі декілька метрів і тоді просто падає вниз.
Кабіна впала посеред лісу / Фото з TG 3
Працівник канатної дороги, що мав зустріти кабіну, одразу ж побіг у службове приміщення, побачивши, як кабіна зненацька повернулася у зворотному напрямку.
Як на канатній дорозі в Італії впала кабіна: дивіться відео 18+
Моторошне падіння кабіни на канатній дорозі: головне
- Трагедія сталася 23 травня близько 13:00 на півночі Італії.
- Кабіна перевозила людей з курортного міста Стреза на гору Моттароне.
- Всередині перебували 15 осіб. Від падіння майже усі вони загинули: вдалося врятуватися лише одному хлопчику.
- Ця канатна дорога була капітально відремонтована 7 років тому. Роботи тривали близько 2 років і коштували 4 мільйони євро.
- Чому саме обірвався трос, наразі з'ясовує поліція.