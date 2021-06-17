Відео із камер підйомника надали італійським ЗМІ. На кадрах видно момент падіння кабіни у прірву.

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Кабіна майже дійшла до верхньої точки

На камерах спостереження видно: кабіна повільно підходить до верхньої точки, де б люди мали зійти на оглядовий майданчик. Та раптом щось стається і вона різко летить вниз. Кабіна пролітає на тросі декілька метрів і тоді просто падає вниз.



Кабіна впала посеред лісу / Фото з TG 3

Працівник канатної дороги, що мав зустріти кабіну, одразу ж побіг у службове приміщення, побачивши, як кабіна зненацька повернулася у зворотному напрямку.

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