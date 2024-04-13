В Турции на скале упала кабина канатной дороги, в которой были 8 человек: видео с места

В Анталии произошла авария на канатной дороге Antalya Teleferik. Одна из движущихся кабин, в которой сидели восемь человек, сорвалась с троса и упала на скалы Тюнектепе.

Напомним, охрана турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана попала в ДТП на юго-востоке Турции. В результате один полицейский из охраны погиб.

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Последствия аварии на канатной дороге

Одна из кабин канатной дороги в турецкой Анталии сорвалась с троса и упала на скалу.

Согласно данным мэра Анталии, погиб один гражданин Турции, еще 7 пассажиров получили ранения от удара во время падения на скалу. Позже министр здравоохранения Фахреттин Коджа сообщил о 10 раненых.

Также известно, что 25 кабин зависли в воздухе. В них находились 184 человека. Для того, чтобы их эвакуировать, были вызваны вертолеты из соседних провинций.

По словам очевидцев, они слышали звук, похожий на взрыв за мгновение до аварии, после чего фуникулер сильно затрясло. В местных СМИ пишут, что одна из опор канатной дороги отломилась и ударилась о кабину.

В Турции на скале упала кабина канатной дороги: смотрите видео

Одна из кабин канатной дороги в турецкой Анталии упала на скалу: смотрите видео

Эвакуация тех, кто застрял в кабинках "в воздухе": смотрите видео

На юге Турции перевернулся автобус с людьми