Нагадаємо, охорона турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана потрапила в ДТП на південному сході Туреччини. Внаслідок цього один поліцейський із охорони загинув.

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Наслідки аварії на канатній дорозі

Одна з кабін канатної дороги у турецькій Анталії зірвалася з троса та впала на скелю.

Відповідно до даних мера Анталії, загинув один громадянин Туреччини, ще 7 пасажирів дістали поранення від удару під час падіння на скелю. Пізніше міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа повідомив про 10 поранених.

Також відомо, що 25 кабін зависли в повітрі. У них перебували 184 особи. Для того, аби їх евакуювати, було викликано вертольоти із сусідніх провінцій.

За словами очевидців, вони чули звук, схожий на вибух за мить до аварії, після чого фунікулер сильно затрясло. В місцевих ЗМІ пишуть, що одна з опор канатної дороги відламалася і вдарилася об кабіну.

У Туреччині на скелі упала кабіна канатної дороги: дивіться відео

Одна з кабін канатної дороги у турецькій Анталії впала на скелю: дивіться відео

Евакуація тих, хто застряг у кабінках "в повітрі": дивіться відео

На півдні Туреччини перекинувся автобус з людьми