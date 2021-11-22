Трагедия на рождественском параде в США: в СМИ рассказали о нападавшем

По данным СМИ, правоохранители задержали подозреваемого в наезде на рождественский парад в США. Жертвами трагедии стали по меньшей мере 5 человек.

В нападении подозревают 39-летнего рэпера Даррелла Брукса, который выступает под псевдонимом MathBoi Fly. В течение 1999 – 2011 годов музыканта несколько раз судили. В частности, говорилось о нанесении тяжких телесных повреждений и хранении каннабиса.

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Музыкант был активным сторонником BLM.

Своим творчеством Брукс делился в сети. На ютубе есть канал с ником MathBoi Fly, на котором обнародованы клипы Брукса. В то же время, подтверждения, что канал принадлежит именно музыканту, нет.

По состоянию на 22 ноября правоохранители не подтверждают причастность Брукса к трагедии.

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