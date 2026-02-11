Состояние беременной и ее ребенка – удовлетворительное: новые детали трагического удара БпЛА по Богодухову
- Российские оккупанты ударили беспилотником по частному дому в Богодухове, Харьковской области. Погибли трое детей и их отец, беременная мать чудом выжила.
- Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала детали трагедии в Богодухове.
Российские оккупанты в ночь на 11 февраля ударили беспилотником по частному дому в Богодухове Харьковской области. К сожалению, трое детей и их отец погибли. Беременная мать буквально чудом выжила.
Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что пострадавшую Ольгу забирали в больницу в шоковом состоянии после атаки. Женщина находится на 9 месяце беременности.
Читайте также Ударом БпЛА Россия убила мужчину и 3 детей в Богодухове на Харьковщине
В каком состоянии сейчас беременная женщина?
По предварительной информации, женщина и ее будущий ребенок находятся в удовлетворительном физическом состоянии. У Ольги обнаружили ушибы, ожоги, сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. В семье сообщили, что женщину уже выписали из больницы. Но не исключают, что скоро снова придется вернуться, ведь она находится на 9 месяце беременности.
Семья только в начале февраля переехала в дом в Богодухове из Золочева, который расположен в 13 километрах от границы с Россией. По словам соседей, они еще даже не успели отпраздновать новоселье.
Женщина была в сознании, когда ее забирали, но в очень шоковом состоянии. Ее спасло фактически чудо. Взрывная волна выбросила ее из дома. К сожалению, муж и трое детей остались под завалами,
– рассказала журналистка.
Известно, что погибшему мужчине было 34 года. Он – демобилизованный военный, который потерял ногу на войне, после чего вернулся к семье.
Обратите внимание! Помочь Ольге можно по этим реквизитам – 5363 5420 9517 4117.
Российские оккупанты фактически каждый день обстреливают прифронтовые громады на Харьковщине. Только за последние дни здесь погибли шесть человек. В связи с этим 11 – 13 февраля будут днями траура в регионе.
Последние дни враг фактически бомбит Богодуховскую громаду. Трагически погибли 6 человек, из них – четверо детей. Богодуховская община страдает от ударов беспилотников. Это и "Ланцеты", и "Герберы", и "Молнии". И это еще я не говорю за Золочевскую громаду. Каждый день попадания в объекты инфраструктуры. В Золочевской общине вчера сгорела последняя заправка на территории Золочева,
– рассказал начальник Богодуховской районной военной администрации Анатолий Рысцов.
Враг атакует Харьковскую область
- В ночь на 9 февраля оккупанты также ударили по жилому дому в Богодухове. В результате атаки погибла мать и ее 10-летний сын.
- Российские оккупанты обстреливают Харьковскую область фактически каждый день. Так, 11 февраля враг ударил дроном по служебному автомобилю медицинской помощи. Это произошло вблизи села Бригадировка Изюмского района. В салоне находилось пять человек. Одна женщина погибла.
- 10 февраля на Харьковщине объявили чрезвычайную ситуацию регионального уровня. В области сейчас сложная ситуация с энергетикой из-за постоянных российских атак.