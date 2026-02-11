Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що постраждалу пані Ольгу забирали в лікарню у шоковому стані після атаки. Жінка перебуває на 9 місяці вагітності.

Читайте також Ударом БпЛА Росія вбила чоловіка і 3 дітей у Богодухові на Харківщині

В якому стані зараз вагітна жінка?

За попередньою інформацією, жінка та її майбутня дитина перебувають в задовільному фізичному стані. У пані Ольги виявили забої, опіки, струс мозку та черепно-мозкову травму. У родині повідомили, що жінку вже виписали з лікарні. Але не виключають, що скоро знову доведеться повернутися, адже вона перебуває на 9 місяці вагітності.

Родина лише на початку лютого переїхала в будинок у Богодухові із Золочева, який розташований за 13 кілометрів від кордону з Росією. За словами сусідів, вони ще навіть не встигли відсвяткувати новосілля.

Жінка була при свідомості, коли її забирали, але в дуже шоковому стані. Її врятувало фактично диво. Вибухова хвиля викинула її з будинку. На жаль, чоловік та троє діток залишилися під завалами,

– розповіла журналістка.

Відомо, що загиблому чоловіку було 34 роки. Він – демобілізований військовий, який втратив ногу на війні, після чого повернувся до сім'ї.

Зверніть увагу! Допомогти пані Ользі можна за цими реквізитами – 5363 5420 9517 4117.

Російські окупанти фактично кожного дня обстрілюють прифронтові громади на Харківщині. Лише за останні дні тут загинуло шестеро людей. У зв'язку з цим 11 – 13 лютого будуть днями жалоби в регіоні.

Останні дні ворог фактично бомбардує Богодухівську громаду. Трагічно загинули 6 людей, з них – четверо дітей. Богодухівська громада потерпає від ударів безпілотників. Це і "Ланцети", і "Гербери", і "Молнії". І це ще я не кажу за Золочівську громаду. Кожен день влучання в об'єкти інфраструктури. В Золочівській громаді вчора згоріла остання заправка на території Золочева,

– розповів начальник Богодухівської районної військової адміністрації Анатолій Рисцов.

Ворог атакує Харківщину