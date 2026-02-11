Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что пострадавшую Ольгу забирали в больницу в шоковом состоянии после атаки. Женщина находится на 9 месяце беременности.

В каком состоянии сейчас беременная женщина?

По предварительной информации, женщина и ее будущий ребенок находятся в удовлетворительном физическом состоянии. У Ольги обнаружили ушибы, ожоги, сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. В семье сообщили, что женщину уже выписали из больницы. Но не исключают, что скоро снова придется вернуться, ведь она находится на 9 месяце беременности.

Семья только в начале февраля переехала в дом в Богодухове из Золочева, который расположен в 13 километрах от границы с Россией. По словам соседей, они еще даже не успели отпраздновать новоселье.

Женщина была в сознании, когда ее забирали, но в очень шоковом состоянии. Ее спасло фактически чудо. Взрывная волна выбросила ее из дома. К сожалению, муж и трое детей остались под завалами,

– рассказала журналистка.

Известно, что погибшему мужчине было 34 года. Он – демобилизованный военный, который потерял ногу на войне, после чего вернулся к семье.

Обратите внимание! Помочь Ольге можно по этим реквизитам – 5363 5420 9517 4117.

Российские оккупанты фактически каждый день обстреливают прифронтовые громады на Харьковщине. Только за последние дни здесь погибли шесть человек. В связи с этим 11 – 13 февраля будут днями траура в регионе.

Последние дни враг фактически бомбит Богодуховскую громаду. Трагически погибли 6 человек, из них – четверо детей. Богодуховская община страдает от ударов беспилотников. Это и "Ланцеты", и "Герберы", и "Молнии". И это еще я не говорю за Золочевскую громаду. Каждый день попадания в объекты инфраструктуры. В Золочевской общине вчера сгорела последняя заправка на территории Золочева,

– рассказал начальник Богодуховской районной военной администрации Анатолий Рысцов.

Враг атакует Харьковскую область