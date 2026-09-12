Об этом сообщил первый заместитель председателя Николаевской ОГА Георгий Решетилов.

Каковы подробности инцидента?

Жертвами взрыва вражеского боеприпаса стали 43-летний мужчина и его 42-летняя жена. В настоящее время 16-летней дочери погибшей пары оказана необходимая медицинская помощь, в дальнейшем девушка будет лечиться амбулаторно.

Также в результате взрыва пострадала 40-летняя женщина, которую в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение.

Пренебрежение предупреждающими знаками

Участок береговой линии, где произошла трагедия, был закрыт для посещения, огорожен и имел четкие предупреждения о минной опасности. Однако отдыхающие пренебрегли запретами и пересекли защитное ограждение.

Понимаю желание людей иметь доступ к морю и просьбу об открытии побережья в Коблево. Но сегодняшняя трагедия еще раз доказывает: ни одно решение об открытии пляжей не может быть принято, пока специалисты не подтвердят, что пребывание там безопасно, – подчеркнул Георгий Решетилов.

Чиновник подчеркнул, что цена поспешных решений может оказаться слишком высокой, и призвал граждан строго соблюдать правила безопасности и не заходить на закрытые участки побережья или в воду.

Напомним, летом прошлого года в поселке Затока два человека погибли в результате подрыва мины на побережье. А в 2024 году появилась информация о взрыве мины в море у одного из пляжей Одессы.

На видео видно, как взрыв произошел в нескольких метрах от людей, находившихся в воде. Судя по обнародованным кадрам, отдыхающие не получили ранений.