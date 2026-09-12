Про це повідомив перший заступник голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Які подробиці інциденту?

Жертвами детонації ворожого боєприпасу стали 43-річний чоловік та його 42-річна дружина. Наразі 16-річній доньці загилої пари надали необхідну медичну допомогу, надалі дівчина лікуватиметься амбулаторно.

Також внаслідок вибуху постраждала 40-річна жінка, яку в тяжкому стані госпіталізували до медичного закладу.

Нехтування попереджувальними знаками

Ділянка берегової лінії, де сталася трагедія, була закрита для відвідування, огороджена та мала чіткі попередження про мінну небезпеку. Проте відпочивальники знехтували заборонами та перетнули захисну огорожу.

"Розумію бажання людей мати доступ до моря і запит на відкриття узбережжя в Коблевому. Але сьогоднішня трагедія ще раз доводить: жодне рішення про відкриття пляжів не може бути ухвалене, поки фахівці не підтвердять, що перебування там є безпечним", – наголосив Георгій Решетілов.

Посадовець підкреслив, що ціна поспішних рішень може бути занадто високою, та закликав громадян суворо дотримуватися правил безпеки і не заходити на закриті ділянки узбережжя або у воду.

Нагадаємо, влітку минулого року в селищі Затока двоє людей загинули через підрив міни на узбережжі. А у 2024-му з'явилася інформація про вибух міни в морі біля одного з пляжів Одеси.

На відео видно, як вибух стався за кілька метрів від людей, які перебували у воді. Судячи з оприлюднених кадрів, відпочивальники не отримали поранень.