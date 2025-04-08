В ночном клубе столицы Доминиканы обвалилась крыша: много жертв и раненых

Часть крыши ночного клуба Jet Set обвалилась во время выступления доминиканского певца Рубби Переса утром 8 апреля. Сообщается о значительном количестве раненых и погибших.

Национальная система чрезвычайных ситуаций и безопасности отметила, что получила более 100 экстренных звонков, которые сообщали об обрушении в известном развлекательном центре, расположенном на проспекте Независимости. На место происшествия быстро отреагировали пожарные, гражданская оборона и подразделения национальной полиции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Listin Diario.

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Трагедия произошла рано утром 8 апреля. Над спасением и транспортировкой пострадавших работали 370 спасателей и 77 машин скорой помощи.

Сообщается о по меньшей мере 18 погибших, а 121 человека перевели в медицинские центры. Среди погибших подтверждена смерть губернатора провинции Монте-Кристи Нельси Крус, сестры бейсболиста Нельсона Круса.

С рассвета на главных улицах Санто-Доминго воют сирены скорой помощи, пока транспортируют раненых. На месте происшествия происходят очень печальные сцены, со свидетельствами тех, кто выжил, и интенсивным поиском пострадавших.

– пишут в издании.

Певица Зулика Перес, которая является дочерью певца Рубби Переса, заявила, что ее отец все еще в ловушке.

Ночной клуб Jet Set известен всем как место, где каждый понедельник ночью проводят шумные вечеринки, обычно с огромным количеством людей.