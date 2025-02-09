Студенты заблокировали мост в Белграде и дороги по всей Сербии к 100 дням трагедии на вокзал

В Сербии заблокировали дороги к 100 дням с момента обвала бетонного навеса на железнодорожном вокзале в Новом Саде. Также перекрывали города в столице.

Студенты университетов Сербии 9 февраля заблокировали мост в Белграде, а также дороги по всей стране, чтобы отметить 100 дней с момента трагедии во время которой погибли 15 человек. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой AP.

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Никто не понес ответственности

Жители города присоединились к студентам. Блокада моста "Газела" 7 часов через реку Сава в Белграде. Также 3 часа продолжалась блокада ключевых дорог в Новом Саде. Студенты в Нише заблокировали пункт оплаты за проезд по автомагистрали на въезде в южный город.

Демонстранты требуют справедливости в связи с катастрофой 1 ноября на железнодорожном вокзале в Новом Саде, в которой критики обвиняют правительство в коррупции.

Через 100 дней никто не понес ответственности,

– один из лозунгов.

Протесты вызвали резонанс в Сербии, которая страдает от взяточничества, где мало кто из граждан считает, что государственные институты работают в интересах общества.