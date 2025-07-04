Под Берлином перевернулся автобус с пассажирами более 20 стран: среди них украинцы

Под Берлином ночью перевернулся автобус, который ехал из Копенгагена в Вену. Среди десятков пострадавших есть и украинцы.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на NDR. Недалеко от Берлина ночью произошла масштабная авария с участием автобуса Flixbus, следовавшего из Копенгагена в Вену.

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Перевернулся автобус Flixbus с туристами со всего мира

На борту находились граждане более 20 стран мира, в том числе и украинцы.

Инцидент произошел около 2:30 на трассе A19 возле города Ребель, в 100 километрах от Берлина. Автобус, в котором ехали 54 пассажира и двое водителей, перевернулся в кювет. По данным полиции, пострадали 23 человека, один человек госпитализирован в тяжелом состоянии – спасателям понадобилось два часа, чтобы достать его из искореженного транспорта.

В Flixbus сообщили, что среди пассажиров были украинцы, но точное количество не назвали. Также в салоне находились граждане Дании, Швеции, Германии, Польши, Франции, Италии, Румынии, Турции, Японии и других стран. Для эвакуации пострадавших привлекли спасателей и два крана, чтобы поднять автобус в вертикальное положение.

Компания-перевозчик выразила соболезнования и сообщила, что предоставляет новый автобус для доставки неповрежденных пассажиров в Берлин. По словам Flixbus, автобус был абсолютно новым – 2025 года, а водитель имел многолетний опыт работы за рулем.