Про це розповідає 24 Канал з посиланням на NDR. Неподалік Берліна вночі трапилась масштабна аварія за участю автобуса Flixbus, що прямував з Копенгагена до Відня.

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Перекинувся автобус Flixbus з туристами з усього світу

На борту перебували громадяни понад 20 країн світу, зокрема й українці.

Інцидент стався близько 2:30 на трасі A19 біля міста Ребель, за 100 кілометрів від Берліна. Автобус, у якому їхали 54 пасажири та двоє водіїв, перекинувся у кювет. За даними поліції, постраждали 23 людини, один чоловік госпіталізований у важкому стані – рятувальникам знадобилось дві години, аби дістати його з понівеченого транспорту.

У Flixbus повідомили, що серед пасажирів були українці, але точну кількість не назвали. Також у салоні перебували громадяни Данії, Швеції, Німеччини, Польщі, Франції, Італії, Румунії, Туреччини, Японії та інших країн. Для евакуації постраждалих залучили рятувальників і два крани, аби підняти автобус у вертикальне положення.

Компанія-перевізник висловила співчуття та повідомила, що надає новий автобус для доставки неушкоджених пасажирів до Берліна. За словами Flixbus, автобус був абсолютно новим – 2025 року, а водій мав багаторічний досвід роботи за кермом.