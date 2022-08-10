Трагическая ночь: на Днепропетровщине в результате обстрелов погибли 11 человек, еще 13 – ранены

Ночь на 10 августа в Днепропетровской области оказалась крайне трагической. В результате вражеских обстрелов в Никопольском рацоне погибли 11 человек, а пострадали еще 13 человек.

российские оккупанты дважды обстреляли Никопольский район из "Градов" 80 снарядами. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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Ночь на 10 августа на Днепропетровщине была трагической

Трагическая ночь... В Никопольском районе российская армия убила 11 человек, ранила – 13. Враг направил по жилым кварталам 80 реактивных снарядов. Сознательно и коварно ударил, когда люди спали в своих домах.

Оккупанты обстреляли Марганец и Мировскую общину. В Марганце известно о 10 погибших и 11 пострадавших. Десять из них находятся в больнице, из которых 7 – в тяжелом состоянии.

В Высшетарасовке Мировской общины погибла одна женщина. Вражеский снаряд попал в ее дом. Кроме того, пострадали супруги. Женщина получила более серьезное ранение, поэтому находится в больнице. Медики оценивают ее состояние как средней тяжести. Мужчина лечится дома.

Последствия ночного обстрела Днепропетровщины / Фото Валентина Резниченко и Евгения Евтушенко

В населенных пунктах много повреждений

В Марганце повреждены более 20 многоэтажек, ЦПАУ, дворец культуры, общежитие, две школы, здание горсовета и еще несколько административных помещений. Также повреждена линия электропередач.

Валентин Резниченко сообщает, что несколько тысяч жителей города остались без света. В настоящее время на месте работают аварийные бригады электриков.

В селе Высшетарасовка повреждены 11 частных домов и газопроводы. Около 1 тысячи человек не имеют газоснабжения.

Обстрел Никополя 9 августа

россияне обстреляли Никополь в Днепропетровской области 9 августа. Они атаковали город 120 реактивными снарядами. В результате обстрела пострадал 46-летний работник одного из предприятий. Мужчину отвезли в больницу. У него обнаружили перелом.

Кроме Никополя, оккупанты обстреляли Синельниковский район. Там захватчики атаковали Великомихайловскую общину. Как следствие произошло разрушение жилья. По предварительным данным, пострадавших нет.

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