Трагический пожар на Винничине: арендаторше базы избрали меру пресечения

Винницкий суд избрал меру пресечения арендаторше гостинично-развлекательного комплекса "Баттерфляй". Там в масштабном пожаре погибла 21-летняя девушка, еще два человека пострадали.

Следовательно, 46-летней женщине присудили круглосуточный домашний арест до 23 февраля. Ее обвиняют в нарушении законных требований пожарной безопасности.

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Комплекс официально не должен был работать

В суде подозреваемая отметила, что арендует помещение ресторана, площадку возле него и коттеджи общей площадью 1760 метров. За это она платит 4 тысячи гривен в месяц. Женщина уверяла, что отелем она еще не владеет, потому что его ей должны были передать.

Помещение готовилось под гостиницу. Мне его должны были передать после ввода в эксплуатацию. Я имела ключи, закупала туда одежду, подушки. Мы были готовы к открытию. В здании была сигнализация, щитки пожарные, огнетушители. О причине пожара я не готова ничего объяснить,

– сказала женщина.

Она также подчеркнула, что материально помогает двум работникам, которые травмировались во время пожара. Персонал был наемным.

Что известно о пострадавших

По словам подозреваемой, погибшая девушка жила на территории комплекса три года и помогала по хозяйству. Двое травмированных работников были стажерами. Девушка практиковала навыки официантки, а мужчина – сантехника.

Что касается погибшей и пострадавших – я не знаю, как они туда попали. Я думаю, что зашли через открытую дверь,

– сказала женщина.

Правоохранители расследуют дело, женщине грозит до восьми лет тюрьмы.

Когда и как произошла трагедия

В ночь с 21 на 22 декабря в Винницкой области вспыхнул пожар в комплексе отдыха "Баттерфляй". Погибла 21-летняя девушка из Крыма.

Около 06:30 пострадавших в жутком пожаре в Винницкой области доставили в больницу. Мужчине сделали операцию, у него диагностировали тяжелую политравму.

Полицейские и спасатели эвакуировали всего около 60 человек, среди них – 53 ребенка. Уже через 2,5 часа пожар удалось локализовать. Однако меры по его ликвидации затянулись.

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