Трагическое ДТП в Болгарии стало самым смертельным в Европе за десятилетие: новые детали аварии

Ночью 23 ноября в жуткую аварию в Болгарии попал автобус с туристами. Жертвами ДТП стали 45 человек. По информации СМИ, эта авария стала самой масштабной по количеству погибших в Европе за последние 10 лет.

В последний раз авария с таким большим количеством жертв произошла в 2015 году во Франции. Тогда в автобусе разбились 43 туриста.

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В апреле 2019 года попал в ДТП автобус с немецкими отдыхающими, погибли 29 человек. В декабре того же года в Сибири автобус упал в реку: 19 жертв. В 2011 году погибли 25 студентов в Турции: в их транспортное средство врезался грузовик.

Туристы возвращались из Стамбула

Большинство людей, не выживших в катастрофе в Болгарии – этнические албанцы. Они возвращались в Скопье из поездки в Стамбул. В общей сложности группу поделили на 4 автобуса: в этом, предварительно, ехали 52 человека.

Спастись из горящего автобуса удалось только 7 – двум женщинам и 5 мужчинам. Сейчас они с травмами и ожогами находятся в больнице. Пострадавшие выпрыгивали из окон горящего транспорта, у них – еще и тяжелые психологические травмы.

Какие предыдущие версии трагедии:

техническая неисправность,

неблагоприятные погодные условия – скользкая дорога,

водитель заснул за рулем.

У нас огромная трагедия, и я пользуюсь случаем, чтобы выразить соболезнования родным погибших,

– сказал премьер Болгарии Стефан Янев, прибывший на место ДТП.

Тела погибших сгорели до неузнаваемости. Их будут идентифицировать с помощью анализа ДНК.

Смотрите видео с места аварии / Видео БГНЕС:

Жуткая авария с автобусом в Болгарии: