Трагедия произошла на автодороге Чертков – Бучач. Все детали ДТП сейчас устанавливает следствие.
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Водитель не успел затормозить
61-летняя жительница Бучача переходила дорогу, но не на пешеходном переходе. По словам водителя автомобиля Toyota Corolla, женщина внезапно выбежала из-за микроавтобуса, который двигался навстречу. Мужчина утверждает, что просто не успел затормозить.
Женщину госпитализировали, однако спасти ее жизнь не удалось.
У водителя взяли образцы крови на содержание алкоголя. На момент ДТП он был трезв.
Полиция открыла уголовное производство из-за нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть.
Последние случаи ДТП в Украине:
- Утром 10 августа на Луганщине произошло ДТП с участием двух легковушек. Пассажирка одного из авто погибла.
- Также 10 августа на Львовщине произошло два ДТП с мотоциклами. К счастью, никто не погиб.
- 11 августа в Киеве авто патрульной полиции врезалось в маршрутку. В результате пострадал по меньшей мере 1 человек.