Трагедія сталася на автошляху Чортків – Бучач. Усі деталі ДТП зараз встановлює слідство.

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Водій не встиг загальмувати

61-річна мешканка Бучача переходила дорогу, але не на пішохідному переході. За словами водія автомобіля Toyota Corolla, жінка раптово вибігла з-за мікроавтобуса, що рухався назустріч. Чоловік переконує, що просто не встиг загальмувати.

Жінку госпіталізували, однак врятувати її життя не вдалося.

У водія взяли зразки крові на вміст алкоголю. На момент ДТП він був тверезим.

Поліція відкрила кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть.

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