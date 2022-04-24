Трагическое пасхальное утро: оккупанты убили 2 маленьких девочек в Донецкой области
24 апреля 2022 , 11:51Читати новину українською
Источник:телеграмм Павла Кириленко
В Донецкой области утром 24 апреля россияне убили двух маленьких девочек. Дом в Очеретинской общине, где жила их семья, разрушен.
Дети в возрасте 14 и 5 лет погибли. Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
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Людям необходимо эвакуироваться
Чиновник призвал людей эвакуироваться из прифронтовой зоны. Нужно беречь себя и родных, поскольку это наибольшая ценность.
За преступления, которые совершают оккупанты на нашей земле, им не будет прощения – ни от Бога, ни от людей,
– подчеркнул Кириленко.
Все разрушенное украинцы восстановят, поэтому сейчас главное – прогнать оккупантов и выжить.
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