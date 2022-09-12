"Уехал на тракторе, вернулся с танками": тракторные войска на деоккупированных землях снова в игре

Российские военные на фоне мощного наступления ВСУ дают деру с оккупированных территорий. Пытаясь спасти свою жизнь, россияне бросают технику "второй армии мира".

В зоне боевых действий зафиксировали работу "тракторной бригады"

Украинские военные за несколько дней наступления получили немало трофейной техники, пишет 24 канал. Поэтому шутят о своеобразном ленд-лизе от российских захватчиков.

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Наступление ВСУ добавило работы так называемым "тракторным войскам" Украины, которые в первые недели вторжения оттягивали бронетехнику оккупантов. В зоне боевых действий снова зафиксировали работу "тракторной бригады".

Международное разведывательное сообщество InformNapalm опубликовало видео, как два трактора оттягивают российский танк. К слову, танк оккупантов снаружи выглядит невредимым, поэтому совсем скоро может помочь ВСУ отвоевывать новые территории.

Тракторы оттягивают российский танк: видео

Следует отметить, что "тракторным войскам" будет немало работы, поскольку российские захватчики оставили немало техники. Украинские военные публикуют видео с фронта, где танки врага разбросаны, как грибы после дождя. Только на улицах освобожденного Изюма враг оставил кучу своей бронетехники.

Российские военные бросают бронетехнику, с которой у россии уже проблемы

Российская армия гордится своими танками, которые стремительно теряет в Украине. В контексте бронетехники россия уже потеряла более 2100 танков и почти 5 тысяч боевых бронированных машин.

Из-за санкций против кремля ожидается, что уже к концу 2022 года у россии будет острый дефицит снарядов, артиллерии и бронетехники.

Как известно, ВПК россии крайне зависим от стран Запада, поэтому из-за санкций враг не может продолжать полноценное промышленное производство вооружений и пополнять запасы.

В разведке Минобороны Великобритании уже констатируют, что россия, вероятно, не выполнит некоторые экспортные заказы на бронетехнику.

Важно отметить, что российское оружие, которое украинские военные изъяли с поля боя, не отвечает современным требованиям, неэффективное и устаревшее.

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