"Трактора уже в полях": в Николаевской области уже начали посевную

На Николаевщине уже начали посевную кампанию. На территориях, где не наступали оккупанты, трактора уже работают.

Территории Николаевщины, где был оккупант, сейчас расчищают. Там тоже начнут посевную. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким 21 марта.

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В части (области – 24 канал), где оккупант не поступал на нашу землю, тракторы уже в полях. В части, где он отступил, занимаемся расчисткой и готовимся,

– рассказывает Ким.

Он также обратился к людям, помогающим оккупантам. Ким призвал предателей бежать, пока не поздно, потому что их все равно найдут.

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