Почти 50 лет на службе у россиян: что известно об уничтоженном тральщике "Ковровец"

В ночь на 19 мая Военно-морские силы ВСУ поразили российский морской тральщик "Ковровец" в Крыму. Это судно специализируется на поиске, обнаружении и уничтожении морских мин.

Кораблю, который уничтожили Силы обороны, в этом году должно было бы исполниться 50 лет. Однако он так и не дожил до своего "дня рождения" – теперь он будет мирно покоиться в виде металлолома. Все, что известно о российском "Ковровец" – рассказывает 24 Канал.

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Уничтожение российского тральщика

Украинские войска ночью 19 мая уничтожили морской тральщик Черноморского флота России. Это корабль, главной задачей которого является проведение судов, разведывательное и контрольное траление, прокладка коридоров в минных полях и тому подобное.

Украинские воины уничтожили тральщик "Ковровец" / фото росСМИ

Тральщик "Ковровец" относится к проекту 266-М. Модификация проекта 266 разработана через два года после создания предшественников. Новая версия кораблей отличается более совершенным оборудованием для поиска и уничтожения мин, а также пониженным акустическим полем.

Известно, что этот корабль стал частью Черноморского флота в декабре 1974 года. Тогда он назывался "Наводчик". Россияне несколько раз меняли его название. В частности, уже с 1982 года он назывался "Курский комсомолец", а после распада Советского Союза он вернул свое первоначальное название. Однако в июле 1999 года оккупанты придумали новое, уже третье и последнее название для своего тральщика – "Ковровец".

Сами россияне называли "Ковровец" одним из лучших судов в дивизионе морских тральщиков, и лидером среди кораблей Краснознаменной бригады.

Характеристики корабля

Согласно информации из открытых источников известно, что длина корабля составляет 61 метр, а ширина – 10,10 2 метра. Экипаж тральщика "Ковровец" насчитывает 68 человек.

Россияне потеряли очередной корабль своего флота / фото росСМИ

Российский тральщик был оснащен глубоководным тралом с новой аппаратурой управления, тралом для уничтожения активных мин, трехканальным широкополосным телевизионным и комплексным искателями-уничтожителями мин, а еще более совершенной гидроакустической системой "Мезень", обеспечивающей обнаружение донных мин.

Если говорить о вооружении, то для защиты от вражеских кораблей на "Ковровец" установили автоматические орудия АК-230М и 2М-3М, а также пулеметы ДШК. Также тральщик оснащен и ПВО – на нем были ПЗРК типа "Стрела-3" и "Игла".

"Ковровец" принимал активное участие в операциях россиян / фото росСМИ

Также судно оснащено противоатомной и противохимической защитой, на нем присутствует система кондиционирования жилых помещений.

Чем занимался этот корабль

С момента вхождения в состав советского флота и вплоть до 1990 года тральщики проекта 266-М осуществляли охрану советских рыболовных судов в районе рыбного промысла Западная Сахара от нападений катеров ВМФ Марокко.

Также известно, что тральщик "Ковровец" выполнял задачи противоминного обеспечения советских кораблей в Персидском заливе, когда продолжалась ирано-иракская война.

Кроме этого корабль участвовал в российской военной операции в Сирии в 2016 году. Уже в следующем году тральщик перебазировали в состав ВМФ России в Средиземном море. Однако впоследствии корабль снова вернулся в Севастополь, где его 19 мая 2024 года и поразили Вооруженные Силы Украины.