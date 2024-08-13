Трамп дал необычное интервью Маску: политолог разобрал основные месседжи

Кандидат в президенты США Дональд Трамп дал интервью миллиардеру Илону Маску на платформе Х. Они говорили и об Украине.

Политолог Андрей Вигиринский разобрал в разговоре с 24 Каналом основные месседжи. По его мнению, Маск плохой интервьюер, ведь постоянно "бекал".

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Каковы основные месседжи Трампа

В начале разговора Дональд Трамп заявил следующее: когда Владимир Путин начал группировать войска вдоль границы с Украиной, это означало, что он готов к переговорам с США по безопасности евразийского континента и решения вопросов в Нормандском формате, которые касаются Украины.

Вместо того, чтобы пойти на диалог по вопросам безопасности, Джо Байден начал делать необдуманные заявления о необратимости членства Украины в НАТО. Если проследить характер коммуникации между Белым домом и Кремлем в 2021 году, то происходили двусторонние встречи, далее несколько этапов переговоров или подготовки к ним.

Даже был случай, который касался ультиматума Кремля, связанного с перемещением сил и возможностей Североатлантического альянса с тех границ, которые они заняли в рамках трех этапов расширения. То есть до полномасштабного вторжения между США и Россией действительно был диалог по безопасности НАТО вдоль интересов страны-агрессора. Однако это не является оправданием агрессии.

"Трамп говорил в своей свойственной манере, довольно упрощенной, на широкую общественность. На утро было более 64 миллионов прослушиваний. И я не думаю, что каждый из слушателей проводил онтологические анализы о том, как развивалась дипломатия; сколько встреч было у Лаврова и Блинкена; сколько раз звучали слова о неделимости безопасности, невозможность обезопасить себя за счет интересов другой страны. Такая версия, которую озвучивает Трамп, может быть", – подчеркнул Андрей Вигиринский.

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Она присуща не идеалистам или консерваторам, а представителям течения реалистов. К ним относятся довольно известные лица, в частности американский политолог Джон Миршаймер. Они говорят не столько об Украине, как о политике США в сфере безопасности на евразийском континенте. А также утверждают, что Штатам в один момент нужно было остановить расширение НАТО или политические заявления по этому поводу.

Поскольку в этот момент наступил период высоких цен на нефть в России, когда она вышла из пике и дефолта в 1990-х годах. Что важно, США не предоставили должного внимания речи Путина на Мюнхенской конференции по безопасности. Эти мысли не являются мейнстримными в Украине, их не слушают люди и не цитируют СМИ. Это один из недостатков, которые имеет наше информационное общество.