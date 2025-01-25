Это не самоцель для Трампа: как он может воспользоваться Россией для давления на Китай

Дональд Трамп сделал много громких заявлений относительно окончания войны в Украине. В частности относительно возможной встречи с Владимиром Путиным. Однако решить вопрос завершения российско-украинской войны президенту США будет очень сложно без привлечения еще одного очень мощного игрока.

Об этом 24 Каналу рассказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов, отметив, что Дональд Трамп в контексте завершения войны в Украине будет обязательно говорить с Китаем. Потому что цель президента США гораздо глобальнее.

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Китай не отпустит Россию

"Для Трампа, так же как и для администрации Джо Байдена, очевидно, что именно Китай ведет российскую войну в Украине. Пекин обеспечивает Москву всем необходимым в нужных объемах. Китай также не собирается менять свои позиции", – сказал он.

В то же время у администрации Трампа есть большой перечень различных инструментов для давления на КНР. Он четко очертил поле и масштаб работы своей администрации в частности по Арктике, Тихого и Индийского океанов, Африки, Латинской Америки.

Всюду, где есть КНР, Трамп будет давить на китайцев. И именно в таких пределах он будет начинать разговор с Китаем,

– отметил Харитонов.

Один из инструментов этого давления, по его словам, будут тарифы на товары из Китая. Так, они могут составлять 100%, если Пекин будет продвигать идею создания валюты БРИКС, что может привести к ослаблению американской валюты.

Трамп может даже приехать в Пекин, где с Си Цзиньпином у него может состояться серьезный разговор о прекращении российской войны в Украине и о последствиях для Китая.

Обратите внимание! Новый президент США и его администрация устанавливает контакты с Китаем. Трамп 17 января провел разговор с Си Цзиньпином еще до инаугурации, а госсекретарь Марко Рубио говорил 24 января с главным дипломатом КНР Ван И.

Трамп будет не просто говорить о том, что он планирует делать, а сразу будет делать, а потом говорить. Это будет его ключевое отличие от администрации Джо Байдена. Однако в то же время он планирует также разговор с Кремлем,

– подчеркнул президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины".

Для Трампа окончание российской войны в Украине не является самоцелью, ведь он, с американского взгляда, видит шире. Этот взгляд таков: Китай уже победил в этой войне, захватив Россию. Однако Трампу это невыгодно, потому что Китай получает доступ к Арктике, которая для президента США гораздо важнее и интереснее, чем Украина.

Поэтому сейчас запущенная Трампом кампанию вокруг Гренландии и Аляски. Россия же не способна финансировать проекты в Арктике, и Китай планирует подчинить их под себя.

Для нас это означает, что соглашение по Украине, которое будет заключать Трамп, будет включать попытки оторвать Россию от китайской пуповины. Так может не произойти. Однако есть люди в администрации Трампа, которые в это верят. Но и те, кто в это не верят, в частности, госсекретарь Марко Рубио или глава ЦРУ Джон Рэтклифф,

– подчеркнул Артур Харитонов.

Если, по его мнению, Китай потеряет Россию, он не сможет совершить более глобальную экспансию. Россия является его ресурсной базой, китайской цивилизационной территорией, поэтому он ее не отпустит. Дональд Трамп хочет это изменить, однако, что из этого получится, неизвестно.

Отметим, что основатель движения "Демократическая Россия" Евгений Севастьянов отметил о том, что Трамп может оказать давление на Си Цзиньпина. Китай является серьезным геополитическим конкурентом США, и Трамп будет его ограничивать, "не нарушая определенных правил игры".