Про це 24 Каналу розповів президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов, зазначивши, що Дональд Трамп у контексті завершення війни в Україні буде обов'язково говорити з Китаєм. Тому що мета президента США набагато глобальніша.

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Китай не відпустить Росію

"Для Трампа, так само як і для адміністрації Джо Байдена, очевидно, що саме Китай веде російську війну в Україні. Пекін забезпечує Москву всім необхідним у потрібних обсягах. Китай також не збирається змінювати свої позиції", – сказав він.

Водночас в адміністрації Трампа є великий перелік різних інструментів для тиску на КНР. Він чітко окреслив поле і масштаб роботи своєї адміністрації зокрема щодо Арктики, Тихого та Індійського океанів, Африки, Латинської Америки.

Всюди, де є КНР, Трамп буде тиснути на китайців. І саме в таких межах він розпочинатиме розмову з Китаєм,

– зауважив Харитонов.

Один з інструментів цього тиску, за його словами, будуть тарифи на товари з Китаю. Так, вони можуть складати 100%, якщо Пекін просуватиме ідею створення валюти БРІКС, що може призвести до послаблення американської валюти.

Трамп може навіть приїхати до Пекіну, де із Сі Цзіньпіном у нього може відбутися серйозна розмова про припинення російської війни в Україні і про наслідки для Китаю.

Зверніть увагу! Новий президент США та його адміністрація встановлює контакти з Китаєм. Трамп 17 січня провів розмову з Сі Цзіньпіном ще до інавгурації, а держсекретар Марко Рубіо говорив 24 січня з головним дипломатом КНР Ван Ї.

Трамп буде не просто говорити про те, що він планує робити, а одразу буде робити, а потім говорити. Це буде його ключова відмінність від адміністрації Джо Байдена. Проте водночас він планує також розмову з Кремлем,

– наголосив президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України".

Для Трампа закінчення російської війни в Україні не є самоціллю, адже він, з американського погляду, бачить ширше. Цей погляд такий: Китай вже переміг у цій війні, захопивши Росію. Однак Трампу це невигідно, тому що Китай отримує доступ до Арктики, яка для президента США набагато важливіша і цікавіша, ніж Україна.

Тому зараз запущена Трампом кампанію довкола Гренландії та Аляски. Росія ж не спроможна фінансувати проєкти в Арктиці, і Китай планує підпорядкувати їх під себе.

Для нас це означає, що угода щодо України, яку буде укладати Трамп, буде включати спроби відірвати Росію від китайської пуповини. Так може не статися. Однак є люди в адміністрації Трампа, які в це вірять. Але й ті, хто в це не вірять, зокрема, держсекретар Марко Рубіо або голова ЦРУ Джон Реткліфф,

– підкреслив Артур Харитонов.

Якщо, на його думку, Китай втратить Росію, він не зможе вчинити глобальнішу експансію. Росія є його ресурсною базою, китайською цивілізаційною територією, тому він її не відпустить. Дональд Трамп хоче це змінити, однак, що з цього вийде, невідомо.

Зазначимо, що засновник руху "Демократична Росія" Євген Севастьянов наголосив про те, що Трамп може чинити тиск на Сі Цзіньпіна. Китай є серйозним геополітичним конкурентом США, і Трамп буде його обмежувати, "не порушуючи певних правил гри".