Представитель США в ООН сообщил, что американский президент дал четко понять, что планирует прекращение огня в Украине до 8 августа. Ранее лидер США выделял на это 24 часа. Он свято верил в то, что договорится с Путиным.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок в эфире 24 Канала подчеркнул, что сегодня Трамп разочарован тем, что сделать это не удалось.

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О чем Трамп мог говорить с Путиным?

Сейчас Трамп пытается поторговаться с Путиным. Клочок считает, что озвученная дата – 8 августа – условная. По его убеждению, она подвязана к 12 августа. Это крайний срок подписания торгового соглашения между Китаем и США. Оно якобы уже почти доработано, но будут определенные детали.

Условия могут измениться, если Путин пойдет на определенные договоренности с Америкой. Но на что он может пойти? Опять скажет Трампу, что пять областей должны быть в конституции России едва ли не юридическим признанием,

– озвучил Клочок.

Он напомнил, что несколько недель назад прозвучало заявление от руководительницы МИД Австрии, которая сказала, что президент США во время своих первых разговоров с главой Кремля как раз и предлагал ему эти пять областей в обмен на прекращение войны. А украинский лидер Зеленский неоднократно говорил, когда еще не была публично озвучена эта история, что Украина никогда не согласится отдавать эти территории России.

На эту минуту нет ни одного комментария ни от Белого дома, ни от Госдепа, ни от Трампа на озвученные обвинения главы МИД Австрии относительно посягательств на территориальную целостность Украины со стороны США. Как отметил Клочок, очень похоже на то, что это действительно было сказано.

"Предполагаем, что такой разговор между Трампом и Путиным был. Когда Путин озвучил, что согласен и хочет забрать эти области, Трамп вероятно что-то пообещал. Поэтому он ведет себя так нагло", – озвучил Клочок.

Украинская сторона не может на это согласиться, как и Европа.

США будут давить на Китай, чтобы тот повлиял на Россию

Сейчас есть интересный нюанс в том, что европейцы поддержали Трампа в его действиях против Китая. Говорится о торговом соглашении. Клочок считает, что они были вынуждены это сделать.

Как это все Трамп использует для подписания соглашения с Китаем будет в значительной степени зависеть и от того, будет ли завершена российско-украинская война, или продолжится,

– объяснил Клочок.

Клочок подытожил, что время покажет, удастся ли Трампу переломить Си Цзиньпина, чтобы тот давил на Путина для прекращения огня. Он отметил, что Пекину особо давить и не надо, достаточно просто перекрыть поставки в Россию товаров двойного назначения и других, поступающих из Китая, и уже через месяц страна-агрессор воевать не сможет.