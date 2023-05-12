Дональд Трамп – единственная надежда демократов

Осознавая недостатки Джо Байдена, демократы стремятся получить простейшего оппонента-республиканца на выборах 2024 года. Недавнее возвращение Дональда Трампа на CNN указывает на то, что они хотят видеть своим соперником именно 45 президента.

Любить и ненавидеть одновременно

В среду произошло знаковое событие в мире американской политики: Трамп стал гостем одного из прайм-тайм шоу на канале CNN.

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Это появление стало для него первым на телеканале, тесно связанном с Демократической партией, со времени предвыборной кампании 2016 года. Однако со времени выигрыша своих первых республиканских праймериз и вплоть до этой недели Трамп и либерально-прогрессивная пресса вели жестокую войну на уничтожение со взаимной свирепой ненавистью.

Может, не все было так однозначно?

Умеренно-консервативные американские обозреватели уже много лет назад заметили диалектическую природу отношений Трампа с медиа. С одной стороны, стороны ежедневно выражали взаимное пренебрежение. Например, бывший президент всегда начинал встречи со своими поклонниками пренебрежительными замечаниями в адрес операторов, снимавших эти мероприятия на камеру ("fake news media"). А в самой прессе заголовки пестрили упреками о "президенте-лжеце", который "стыдит страну на весь мир".

Однако по громким заявлениям о ненависти неожиданно можно заметить взаимную выгоду. Для американской печати Трамп является неустанным источником новых материалов, позволяющих удовлетворить целевую аудиторию. Самые популярные издания и телеканалы (New York Times, Washington Post, CNN, NBC и множество других) остро нуждаются в Трампе, ведь его стиль идеально соответствует образу вора-антигероя с точки зрения их идеологических позиций.

Если бы на его месте был другой, классический республиканец – Тед Круз, Майк Пенс, даже Рон Десантис – рейтинги были бы гораздо ниже.

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Кроме того, Трамп получает миллионы часов бесплатной рекламы. Да, его почти всегда показывают с отрицательной стороны, но ему только того и нужно. Средний избиратель Трампа – это старомодный республиканец, искренне ненавидящий популярную прессу, и для которого критика на CNN является подтверждением правильности действий того, кого критикуют.

Помогаем, чтобы победить

Впрочем, возвращение Трампа в эфир CNN является индикатором еще одной важной тенденции. После того как Джо Байден объявил о намерении баллотироваться на второй срок, маловероятно, что кто составит ему конкуренцию на праймериз демократов. Соответственно команде Байдена нужно уже сейчас готовиться к борьбе против претендента от республиканцев. Демократы точно знают, что Трамп – их лучший шанс на победу.

Каким бы непопулярным среди американцев был Байден, его предшественник пользуется не меньшим пренебрежением среди широких кругов избирателей. Даже когда Трамп выиграл выборы 2016 года, он набрал только 46,1% голосов, одержав победу благодаря особенностям избирательной системы. В 2020 году против Байдена он смог набрать 46,8%, но этого уже не хватило.

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Маловероятно, что поддержка Трампа вырастет, особенно ввиду результатов промежуточных выборов 2022 года, где большинство кандидатов, которых он поддержал лично, показали худшие результаты, чем республиканцы в среднем.

Демократы хорошо это понимают и стараются незаметно подыгрывать бывшему президенту. Для них эта стратегия не нова: на выборах 2022 года они потратили 53 миллиона долларов на республиканских праймериз, чтобы помочь кандидатам, которых, по их мнению, было проще победить.

Эта стратегия частично сработала – демократы расширили большинство в Сенате. В Палате представителей потеряли гораздо меньше мест, чем ожидалось согласно социологическим исследованиям.

Последним препятствием на пути Трампа к победе в праймеризе остается Рон Десантис. Однако губернатор Флориды до сих пор не объявил о своем намерении участвовать в президентской гонке.

Пока Десантис колеблется, Трамп уверенно наращивает лидерство в опросах: в последнее время он набирает более 50% поддержки . Неизвестно, как изменится динамика, когда Десантис объявит о своем участии. Но демократы прямо сейчас заинтересованы в том, чтобы рейтинги Трампа не снижались.

Приглашение на CNN знаменует потепление отношений 45 президента с прессой. Однако оно имеет четкий конечный термин. Как только будут подведены итоги республиканских праймериз, на Трампа снова будет направлен весь арсенал медийной артиллерии, целью которого будет недопущение его победы. Без сомнения, Трамп, демократы и приверженная демократам пресса – это заклятые враги. Но враги, отчаянно нуждающиеся друг в друге.